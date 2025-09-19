Imaginile uitate din tinerețea Vioricăi Dăncilă. Era brunetă și avea părul ondulat

Viorica Dăncilă a intrat în istoria României ca fiind prima femeie premier în funcție. Pe cât de controversată a fost prezența sa în spațiul public, pe atât de învăluit în mister îi este trecutul. Înainte să fie politician, fostul premier al țării arăt complet diferit.

De-a lungul scurtei sale cariere în funcția de prim-ministru al României, Viorica Dăncilă a impresionat audiența cu un look neașteptat, ceva diferit de tot ceea ce exista până atunci în politică. Toată atenția s-a concentrat asupra coafurii sale voluminoase și elaborate, dar și asupra vestimentației sale.

Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe

Cu toate acestea, puțini știu că în tinerețe, înainte să devină persoană publică, Viorica Dăncilă își purta părul natural, fără alte îmbunătățiri sau mici ”artificii” de înfrumusețare. În urmă cu ceva timp, în spațiul public au ”scăpat” două fotografii cu fostul premier, una de când era elevă la liceu și una de când avea 29 de ani.

În prima fotografie, Viorica Dăncilă apare alături de un coleg, cel mai probabil în timpul unei petreceri, în timp ce dansează. Fostul premier era brunetă, avea breton și purta o cămașă cu mânecă scrută și o fustă conică. În a doua fotografie – care este un portret de familie din anul 1990 – Viorica Dăncilă avea 29 de ani și este alături de soțul ei (Cristinel Dăncilă) și fiul lor adoptiv, Victor Florin Dăncilă, la scurt timp după ce au devenit părinții legali ai băiatului- vezi AICI GALERIA FOTO.

În trecut, dincolo de viața de politician, fostul premier al României a vorbit despre una dintre schimbările majore din viața sa, atunci când a decis să devină mama unui băiețel adoptat. Viorica Dăncilă și soțul ei, Cristinel Dăncilă au luat decizia de a adopta un copil pe vremea când erau foarte tieneri. În ciuda neajunsurilor din perioada respectivă, cei doi soți au decis să își urmeze drumul.

”S-a întâmplat să-l văd pe Victor, eram inginer, lucram la birouri, și am aflat că un copil a fost abondonat și că trebuie să-i ducem cele necesare unui nou-născut. Când am văzut ghemotocul acela mic care plângea și își striga neputința, mi-am dat seama că vreau să-l iau cu mine acasă. După ce l-am înfiat pe Victor, cu foarte multe insistențe, ni s-a schimbat viața. Am avut un țel. Când era greu, trebuia să depășim pentru că era Victor. El a devenit răsfățatul familiei. La început n-au înțeles, eram în 1990. Victor e născut pe 1 ianuarie 1990 și erau condițiile puțin mai grele. Stăteam în Videle, aveam un apartament cu două camere atunci”, a declarat Dăncilă pentru Antena 3.

Cum a apărut Viorica Dăncilă la priveghiul lui Ion Iliescu? Toate privirile s-au întors către ea

Ținuta bizară aleasă de Viorica Dăncilă la întâlnirea cu Putin. Ce semnifică, de fapt