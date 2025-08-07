Cum a apărut Viorica Dăncilă la priveghiul lui Ion Iliescu? Toate privirile s-au întors către ea

Ion Iliescu și-a dat ultima suflare marți, 5 august, la Spitalul Clinic de Urgență Agrippa Ionescu, acolo unde era internat de câteva săptămâni. Avea cancer, iar în ultimele zile starea medicală i s-a agravat. Sicriul cu trupul neînsuflețit al acestuia a fost depus ieri, 6 august, la Cotroceni, acolo unde rând pe rând, foști șefi de stat și politicieni au mers pentru a-i aduce omagiul. Printre cei prezenți s-a numărat și Viorica Dăncilă. Cum a apărut aceasta la priveghiul lui Ion Iliescu?

Potrivit ultimelor buletine medicale emise de Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” din București, starea de sănătate a lui Ion Iliescu era critică. Internat din luna iunie, acesta fusese diagnosticat cu cancer pulmonar, iar în ultimele săptămâni medicii nu mai aveau speranțe. Marți, fostul președinte și-a dat ultima suflare.

Cum a apărut Viorica Dăncilă la priveghiul lui Ion Iliescu

Așa cum spuneam, astăzi sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu a fost dus la Cotroceni și depus pe catafalc, în Sala Unirii. Ieri, 6 august, în prima parte a zile, aici au venit numeroși politicieni pentru a-și prezenta omagiile. Printre cei care au făcut prezența s-a numărat și Viorica Dăncilă.

Aceasta a apărut la Cotroceni purtând o vestimentație neagră, după cum cere tradiția. A ales să poarte o rochie neagră, cu câteva detalii albe. De asemenea, la rochie a asortat și o pereche de pantofi negri. Viorica Dăncilă a adus și un buchet de flori albe și a spus câteva cuvinte despre Ion Iliescu.

„Ion Iliescu este președintele care a marcat un început. Președintele care a făcut trecerea de la o perioadă comunistă la o perioadă a democrației. Primul președinte al României de după Revoluție, președintele care ne-a dus către NATO, Uniunea Europeană. Președintele care a fost capabil să adune toate partidele politice la aceeași masă, mă refer la declarația de la Snagov, pentru un obiectiv important pentru România. Ca toți care au bună credință și care cred în adevăr, eu cred că trebuie lămurite aceste două probleme (n.r. cele două dosare) și îmi pare rău că justiția în 35 de ani nu a reușit să aducă lămuririle necesare. Dar dincolo de toate acestea, trebuie să respectăm un președinte al României, trebuie să respectăm instituția prezidențială. Mulțumesc!”, a declarat Viorica Dăncilă.

Ion Iliescu o să fie condus pe ultimul drum astăzi, 7 august. Acesta o să își doarmă somnul de veci în cimitirul Ghencea III.

Ion Iliescu, pe ultimul drum! CANCAN.RO face radiografia evenimentelor, după ce fostul președinte al României a murit! Detalii despre ceremonia de înhumare

Nina nu va participa la înmormântarea lui Ion Iliescu. Care este motivul