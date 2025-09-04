Ținuta bizară aleasă de Viorica Dăncilă la întâlnirea cu Putin. Ce semnifică, de fapt

Viorica Dăncilă a fost o prezență care nu a putut trece neobservată la parada militară organizată la Beijing de președintele chinez Xi Jinping. Ce ținută și-a ales pentru acest eveniment important?

Această paradă militară a fost organizată cu prilejul marcării sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial.

Printre cei prezenți la evenimentul realizat cu prilejul marcării sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial s-a numărat și fostul premier Adrian Năstase alături de soția lui. Aceștia, alături de Viorica Dăncilă apar în fotografii oficiale alături de Xi Jinping, președintele rus Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong Un. Cei trei au fost așezați în ultimul rând.

Ținuta bizară aleasă de Viorica Dăncilă

Viorica Dăncilă a optat pentru o ținută care le-a adus aminte multora de uniforma de pionier din comunism. Fostul premier a ales o rochie neagra peste genunchi cu mâneci bufante, a adăugat o pereche de pantofi negri, iar părul a ales să îl păstreze într-un coc elegant.

Adrian Năstase a vorbit despre această experiență unică pe blogul său și a dezvăluit că a fost invitat în calitate de premier. De asemenea, acesta a mărturisit că a purtat discuții ce aveau la bază teme sensibile de politică internațională, printre care și războiul dintre China, Rusia și India.

„Sunt invitat, în aceste zile, la Beijing, în calitate de fost demnitar, pentru a participa la un mare eveniment ocazionat de comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei şi a fascismului în al Doilea Război Mondial. Mâine va avea loc o mare paradă militară şi o recepţie oferită de liderii chinezi”, a scris Adrian Năstase.

