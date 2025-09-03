Viorica Dăncilă, primele declarații după ce a apărut alături de Putin, Xi și Kim: ”Nu eu fac lista de invitați ai președintelui Republicii Populare Chineze”

Fosta șefă a Guvernului, Viorica Dăncilă, a participat recent la Parada Victoriei din China, eveniment la care a fost prezentă la invitația președintelui Xi Jinping. Ea a subliniat importanța momentului, arătând că prezența sa la o ceremonie de asemenea amploare reprezintă un gest semnificativ din partea unei puteri mondiale, potrivit Gândul.

Pe durata ceremoniei, Dăncilă a avut un scurt schimb de saluturi cu președintele Republicii Populare Chineze și cu soția acestuia, interacțiune pe care a descris-o drept onorantă și plină de respect. Prezența sa în tribunele oficiale a fost percepută ca un semn al deschiderii Beijingului față de România și al recunoașterii relațiilor tradiționale dintre cele două state.

Viorica Dăncilă, prezentă la Beijing

Fostul premier a remarcat faptul că, în ultimii ani, contactele la nivel înalt dintre București și liderii internaționali au fost rare, ceea ce, în opinia sa, limitează șansele de dezvoltare ale României. Ea a subliniat că interacțiunea constantă cu parteneri globali – fie că este vorba despre China, Statele Unite sau alte puteri economice reprezintă o oportunitate de dialog și cooperare, cu efecte directe asupra economiei și imaginii țării.

„Nu eu fac lista de invitați ai președintelui Republicii Populare Chineze”, declară fostul premier, Viorica Dăncilă, în exclusivitate pentru Gândul. Aceasta povestește că a fost invitată la Parada Victoriei pe către președintele chinez Xi Jinping. „Pentru mine, a fost important elementul forte, și anume, că președintele unei țări atât de puternice m-a invitat la un astfel de moment”, spune Dăncilă, pentru Gândul.

Totodată, Dăncilă a precizat că relația cu China rămâne una importantă pentru România și că și-ar dori ca aceasta să fie consolidată prin noi colaborări și proiecte comune. Ea consideră că deschiderea către Est poate completa parteneriatele deja existente în plan european și transatlantic, contribuind la o politică externă echilibrată.

Vezi AICI ce declarații a făcut Viorica Dăncilă.