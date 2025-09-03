Doi foști premieri ai României, prezenți alături de Vladimir Putin și Xi Jinping la parada de la Beijing

Foștii premieri ai României Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au fost prezenți la Beijing, la invitația președintelui Chinei, Xi Jinping, acolo unde au participat la cea mai mare paradă militară din istoria Chinei.

Potrivit GÂNDUL, parada a fost organizată pentru a marca 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, iar la eveniment au participat inclusiv președintele Rusiei, Vladimir Putin, dar și cel al Coreei de Nord, Kim Jong-Un.

Adrian Năstase a fost însoțit de soția sa, Dana, al cărei tată, Angelo Miculescu, a fost important lider comunist și ambasador al României în China. Soții Năstase și Viorica Dăncilă au fost plasați în ultimul rând, după cum se vede în imaginile publicate de televiziunea chineză de stat.

În primul rând al acestei poze de grup sunt Xi Jinping și soția sa Peng Liyuan, licerul nord-coreean Kim Jong Un, Vladimir Putin și președintele indonezian Prabowo Subianto.

În imagine mai sunt, printre alții, președintele iranian Masoud Pezeshkian, președintele Azerbaidanului Ilham Aliyev și șeful statului kazah, Qasym-Jomart Toqaev.

Ce spune Viorica Dăncilă

Fostul premier Viorica Dăncilă a reacționat după apariția unor critici în presă referitoare la prezența sa la Beijing, inclusiv din partea actualului ministru al Afacerilor Externe, Oana Țoiu.

„Nu eu fac lista de invitați ai președintelui Republicii Populare Chineze”, a spus fostul premier, Viorica Dăncilă, în exclusivitate pentru Gândul. Aceasta povestește că a fost invitată la Parada Victoriei pe către președintele chinez Xi Jinping.

„Pentru mine, a fost important elementul forte, și anume, că președintele unei țări atât de puternice m-a invitat la un astfel de moment”, spune Dăncilă.

Aceasta povestește că, la eveniment, s-a salutat doar cu președintele Chinei și soția acestuia.

Președintele chinez Xi Jinping a declarat miercuri că renașterea națiunii chineze este „de neoprit” în discursul său rostit la Beijing, la comemorarea a 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial.

Televiziunea de stat, însă, a arătat sosirea lui Kim și a lui Putin, împreună cu cei aproximativ douăzeci de lideri străini invitați. Xi a dat mâna cu Putin, apoi cu Kim și cu ceilalți invitați. Ulterior, schimbând amabilități, Xi, flancat de cei doi invitați de marcă ai săi, a condus grupul în Piața Tiananmen, unde au început prin a saluta veteranii de război, unii dintre ei centenari, purtând uniforme și medalii. Mii de participanți au cântat cântece patriotice în imensa piață împodobită cu steaguri roșii.

