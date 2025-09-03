Ipoteză șocantă a medicilor: Boala de care suferă Donald Trump ar putea duce la AMPUTARE. Cu ce complicații s-ar putea confrunta președintele american

Recent, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a fost diagnosticat cu insuficiență venoasă cronică, iar acum un specialist atrage atenția că această boală, deși este una relativ comună, poate fi extrem de periculoasă.

Mai exact, în cazuri severe și netratate corespunzător, se poate ajunge chiar și la amputarea membrelor inferioare, motiv pentru care această afecțiune nu trebuie deloc ignorată sau tratată ca fiind ceva fără importanță.

Președintele SUA a fost diagnosticat cu insuficiență venoasă cronică, imaginile cu gleznele sale foarte umflate fiind distribuite pe scară largă în mass-media. Iar acum, Dr. Mimmie Kwong, profesor asociat de chirurgie vasculară la Universitatea din California, și-a împărtășit cunoștințele despre această afecțiune, relativ frecventă la vârstnici. Ea a avertizat că, deși afectează în medie una din trei persoane, poate fi gravă dacă nu este tratată, iar o formă severă a bolii ar putea necesita amputare, arată The Mirror.

Avertismentul vine după ce medicul oficial de la Casa Albă, căpitanul Sean Barbadella, a susținut în aprilie că Trump a prezentat „o sănătate cognitivă și fizică excelentă și este complet apt” pentru funcție, iar apoi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt a făcut public că președintele suferă de această afecțiune.

„De obicei, acest lucru se întâmplă la nivelul picioarelor sau al brațelor. Venele sunt cele care aduc fluxul sanguin din picioare sau mâini spre inimă”, a spus dr. Kwong într-o postare pe blogul UC Davis Health.

Ce este afecțiunea de care suferă Donald Trump?

Insuficiența venoasă cronică este o afecțiune în care valvele din anumite vene nu funcționează așa cum ar trebui, ceea ce poate permite acumularea unei părți din sânge în vene. Aproximativ 150.000 de persoane sunt diagnosticate cu această afecțiune în fiecare an, iar riscul crește odată cu vârsta. Simptomele pot include umflarea gambelor sau glezlenor, dureri sau crampe musculare la nivelul picioarelor, varice, dureri sau modificări ale aspectului pielii. Tratamentul poate implica medicație sau, în stadii ulterioare, intervenții chirurgicale, potrivit GÂNDUL.

Leavitt a adăugat ulterior că președintele nu resimte în acest moment „niciun disconfort”. Ea a vorbit, de asemenea, despre vânătăile care au apărut pe dosul palmei președintelui, pe care le-a atribuit „strângerilor frecvente de mână” plus utilizării aspirinei.

