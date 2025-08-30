”Donald Trump a murit”, știrea care a înnebunit lumea, după declarația lui J D Vance! De unde a pornit fake news-ul

Un zvon halucinant că ” Donald Trump a murit” a luat cu asalt rețelele de socializare, sâmbătă, stârnind mii de reacții și interpretări. Oficialii Casei Albe nu au transmis niciun mesaj de clarificare până la momentul publicării informațiilor, ceea ce a alimentat și mai mult suspiciunile.

Totul ar fi pornit de la o declarație recentă a vicepreședintelui american J. D. Vance, care, într-un interviu pentru USA Today, a vorbit despre sănătatea liderului de la Casa Albă.

„Este ultimul care telefonează seara, primul care se trezeşte şi primul care dă telefoane dimineaţa. Cu siguranţă, se întâmplă tragedii teribile. Dar sunt convins că preşedintele Statelor Unite este în plină formă, că-şi va termina mandatul şi realiza lucruri mari pentru poporul american”, a spus Vance.

Zvonul despre moartea lui Donald Trump

Declarația a devenit virală mai ales după ce acesta a continuat cu o frază interpretată de unii ca o ”aluzie sumbră”:

„Iar, dacă, să ne ferească Dumnezeu, se întâmplă o tragedie, nu-mi pot imagina o formare practică mai bună decât cea pe care am primit-o în ultimele 200 de zile”, a adăugat vicepreședintele.

Absența lui Trump din spațiul public, de la mijlocul săptămânii, și agenda sa complet goală pentru weekend au turnat gaz pe focul speculațiilor. De altfel, potrivit CNBC, numai pe platforma X s-au înregistrat peste 87.000 de postări cu expresia „Trump is dead”.

O parte dintre utilizatori au comparat situația cu zvonurile privind moartea Reginei Elisabeta a II-a, apărute pe rețelele sociale chiar cu o zi înainte de anunțul oficial. Alții au ironizat situația și au glumit că fostul președinte ar fi ”dispărut” din cauza unui ”turneu de golf”.

În realitate, Casa Albă a confirmat în iulie că Donald Trump suferă de o ”insuficienţă venoasă cronică”, după ce fusese observată o echimoză pe mâna acestuia la o apariție publică. Totuși, echipa sa a transmis că nu există motive de îngrijorare.

Deocamdată, Donald Trump nu a reacționat personal pentru a dezminți zvonurile, ceea ce menține haosul online și lasă loc teoriilor conspiraționiste.

