Trump vrea pedeapsa cu moartea în capitala țării: ”Nu avem de ales”

Președintele american Donald Trump vrea să instituie în capitala Washington D.C. pedeapsa cu moartea, pentru a descuraja comiterea infracțiunilor violente.

Oricine comite o crimă este pasibil de pedeapsa cu moartea, dacă actul este săvârșit în capitala țării, susține Donald Trump. În cadrul unui referendum susținut în urmă cu trei decenii, locuitorii din Washington D.C. s-au împotrivit instituirii pedepsei capitale.

„Vă spun foarte clar. Nu ai cum să cureți criminalitatea din capitală decât dacă reintroduci pedeapsa capitală. Nu avem de ales. Rata omorurilor crește galopant, astfel că pentru siguranța cetățenilor, trebuie să descurajăm infracțiunile violente”, transmite Trump, potrivit CNN.

Anterior acestui moment, Trump a scos armata pe străzile din Washington D.C. din motive de securitate, după ce în prealabil a acuzat autoritățile locale că nu depun suficiente eforturi pentru a eradica violențele.

Pedeapsa cu moartea a fost abolită în peste jumătate din statele americane

Pedeapsa cu moartea a fost abolită în 23 din cele 50 de state americane, iar alte trei (California, Oregon și Pennsylvania) au instituit moratorii. De la începutul anului, 29 de persoane au fost executate în Statele Unite, majoritatea prin injecție letală.

Execuțiile s-au reluat puternic în mandatul lui Trump, care este în favoarea unei astfel de pedepse.

„Cele mai odioase crime au o singură pedeapsă, iar aceea este capitală. Nu ai cum să-ți trăiești viața, chiar și după gratii, atunci când faptele care te-au adus la închisoare sunt pentru omoruri”, explică președintele american.

Media de vârstă a celor care primesc pedeapsa capitală este de 56 de ani, iar majoritatea petrec 27 de ani după gratii înainte de a fi executați. Trump vrea să scurteze durata de timp pe care deținuții conamnați pentru omoruri o petrec până la execuție, deoarece este mult prea mare și nu justifică costurile aferente întemnițării.

Florida conduce detașat topul execuțiilor din acest an, cu 10, fiind urmată de Texas și Carolina de Sud, cu câte 4 fiecare.

