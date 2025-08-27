Acasă » Știri » Știri externe » Donald Trump, amenințări de ULTIMA ORĂ pentru Rusia: „Foarte grav ce am în minte dacă trebuie s-o fac”

De: Amelia Radoi 27/08/2025 | 11:00
Foto: Profimedia

Președintele american, Donald Trump, un nou ultimatum la adresa Rusiei! SUA este pregătită să impună sancțiuni economice, în cazul în care nu se vor înregistra progrese majore în negocierile dintre Moscova și Kiev.

Comentariile lui Trump au venit ca răspuns la o întrebare despre existența unui posibil termen limită pentru ca președintele rus, Vladimir Putin, să accepte discuțiile bilaterale cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.

„Nu va fi un război mondial, dar va fi un război economic. Va fi rău pentru Rusia și nu vreau acest lucru”, a declarat Trump.

„Foarte grav ce am în minte dacă trebuie s-o fac”, a avertizat președintele SUA.

Donald Trump a promis că va pune capăt războiului din Ucraina încă din prima sa zi de mandat, dar discuțiile pe care le-a purtat cu Putin și Zelenski nu s-au soldat cu rezultate semnificative.

Moscova și Kievul nu au ajuns la un acord pentru organizarea unei întâlniri între cei doi lideri

De asemenea, Trump s-a întâlnit cu omologul său rus în Alaska, unde au discutat despre posibilitatea încetării operațiunilor care se desfășoară pe teritoriul ucrainean. În urma discuțiilor, s-a vorbit despre posibilitatea unei întâlniri trilaterale între Trump, Putin și Zelesnki.

Putin s-a arătat deschis desfășurării unor discuții cu cei doi lideri însă momentan nu au fost depuse eforturi pentru pregătirea întâlnirii, a dezvăluit ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.

Donald Trump a amenințat că va impune sancțiuni Rusiei, în cazul în care nu se poate ajunge la un acord pentru oprirea războiului din Ucraina, avertizând și statele partenere ale Moscovei, care continuă să achiziționeze petrol rusesc.

Trump: „Nici Zelenski nu este tocmai nevinovat”

Totodată, Trump s-a arătat dezamăgit de continuarea operațiunilor pe teritoriul ucrainean, în special cele care au urmat întâlnirii din Alaska, Rusia parând să își intensifice atacurile.

 „Nici Zelenski nu este tocmai nevinovat”, a atenționat președintele american, după ce l-a criticat pe Zelenski, în repetate rânduri, la începutul mandatului, potrivit Bloomberg.

Președintele Ucrainei a subliniat că dorește să obțină garanții de securitate din partea statelor europene, în cazul în care există posibilitatea semnării unui acord cu Rusia. Zelenski a exclus orice posibilitate a cedării teritoriilor către Moscova.

