Donald Trump, surprins de un microfon lăsat deschis în timp ce vorbea în șoaptă cu Macron despre Putin. „Cred că vrea...”

De: Daniel Matei 19/08/2025 | 10:45
Un moment mai puțin obișnuit a avut loc luni, în timpul întâlnirii de la Casa Albă dintre președintele SUA, Donald Trump, cel ucrainean, Volodimir Zelenski, și mai mulți lideri europeni. Un microfon uitat deschis l-a surprins pe liderul de la Casa Albă spunându-i președintelui Franței, Emmanuel Macron, că are impresia că Vladimir Putin are de gând să ajungă, în cele din urmă, la o înțelegere privind Ucraina.

De asemenea, Trump a mai fost surprins în timp ce vorbea despre o posibilă întâlnire între el, Zelenski și Putin, arată The New York Post.

„Cred că vrea să facă o înțelegere. Cred că vrea să facă o înțelegere pentru mine, înțelegi? Oricât de nebunesc ar suna”, i-a spus Trump președintelui Franței, Emmanuel Macron.

După aceea, Macron i-a spus lui Trump că nu este la fel de sigur în ceea ce privește dorința lui Putin de a ajunge la un acord de pace, însă și-a exprimat sprijnul pentru orice întâlnire care ar putea duce la o încetare a conflictului din Ucraina, mai arată sursa citată.

Trump și trimisul său special, Steve Witkoff, au susținut că au reușit să-l convingă pe Putin să accepte ca forțele americane și alte forțe NATO ar urma să sară în apărarea Ucrainei în cazul în care Moscova ar încălca vreun termen dintr-un posibil acord de pace.

Întâlnire la Casa Albă cu scopul de a pune capăt războiului din Ucraina

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a mers luni la Washington, acolo unde s-a întâlnit, alături de alți lideri europeni, cu președintele Statelor Unite, Donald Trump.

În cadrul întâlnirii de luni au fost discutate, printre altele, concluziile summit-ului dintre Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, dar și opțiunile pe care le au statele occidentale în ceea ce privește conflictul dintre Rusia și Ucraina.

Alături de Zelenski, la Washington s-au mai aflat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, secretarul general al NATO, Mark Rutte, premierul Marii Britanii, Keir Starmer, președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, premierul Italiei, Giorgia Meloni, dar și președintele Finlandei, Alexander Stubb.

