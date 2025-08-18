Zelenski, discuții cu liderii UE și Donald Trump la Casa Albă. Primele imagini de la întâlnirea momentului

În aceste momente, are loc întâlnirea dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele american Donald Trump. Întâlnirea dintre cei doi lideri are loc la doar câteva zile după summitul cu președintele Vladimir Putin în Alaska, în contextul în care președintele american depune eforturi pentru a stabili un armistițiu în războiul dintre Rusia și Ucraina.

Ultima întâlnire dintre Trump și Zelenski a ajuns pe prima pagină a ziarelor din cauza unei dispute verbale foarte mediatizate între cei doi lideri și vicepreședintele SUA, JD Vance. Șase luni mai târziu, Zelenski se întoarce la Casa Albă, însoțit de lideri europeni precum cancelarul german Fredrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron, premierul italian Giorgia Meloni și mulți alții.

Zelenski, discuții cu liderii UE și Donald Trump la Casa Albă

Ședința dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump are loc la doar câteva zile de la summitul din Alaska, acolo unde liderul ucrainean s-a întâlnit cu Vladimir Putin despre războiul și pacea din Ucraina.

„Sunt recunoscător președintelui Statelor Unite pentru invitație. Cu toții dorim în egală măsură să punem capăt rapid și definitiv acestui război și sper ca împreună cu America și prietenii noștri europeni să determinăm Rusia să accepte o pace reală”, a scris Volodimir Zelenski pe rețeaua X.

Liderii europeni s-au alăturat luni, 18 august 2025, președintelui ucrainean Zelenski la Washington în cadrul întâlnirii cu Donald Trump, o continuare a summitului dintre Trump și Putin de vineri din Alaska, care nu a dus pentru moment la un armistițiu. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că țara sa se va implica în furnizarea de garanții de securitate Ucrainei, ca parte a unui acord de pace pentru încheierea războiului Rusiei. – citește AICI.

Pe lista liderilor UE se află cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer, premierul italian Giorgia Meloni, președintele finlandez Alexander Stubb, președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen și secretarul general al NATO Mark Rutte.

Zelenski și Trump se vor întâlni în particular înainte de a se alătura liderilor din Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Finlanda, șefului NATO Mark Rutte și președintelui Comisiei Europene Ursula von der Leyen, potrivit Casei Albe.

