Înainte de summitul cu Trump din Alaska, Putin a vorbit cu Kim Jong Un. Ce au discutat cei doi

Președintele rus Vladimir Putin a avut o convorbire telefonică cu liderul nord-coreean Kim Jong Un și l-a informat despre discuțiile planificate pe care liderul rus le va avea cu președintele american Donald Trump în Alaska.

Informația a venit de la Kremlin. Agenția de știri de stat din Coreea de Nord a relatat despre convorbirea dintre cei doi lideri, dar fără a menționa întâlnirea programată vineri între Putin și Trump, notează REUTERS.

Kim și Putin au discutat despre dezvoltarea legăturilor dintre cele două țări, în cadrul unui acord de parteneriat strategic semnat anul trecut, „confirmând voința lor de a consolida cooperarea în viitor”.

Ce a spus Putin despre trupele nord-coreene trimise de Kim să se lupte cu ucrainenii

Putin și-a exprimat aprecierea pentru ajutorul Coreei de Nord în „eliberarea” regiunii Kursk din vestul Rusiei, după incursiunea trupelor Ucrainei.

El a lăudat „curajul, eroismul și spiritul de sacrificiu afișat de personalul militar al Armatei Populare Coreene”.

Putin a împărtășit, de asemenea, cu Kim informații despre viitoarele sale discuții cu Trump, programate să aibă loc vineri în Alaska.

La rândul său, Kim i-a spus lui Putin că Phenianul va sprijini pe deplin „toate măsurile care urmează să fie luate de conducerea rusă și în viitor.”

Potrivit serviciilor de informații sud-coreene, Coreea de Nord a trimis peste 15.000 de militari pentru a sprijini operațiunile ruse din vestul Rusiei în timpul conflictului din Ucraina.

De asemenea, Coreea de Nord a furnizat cantități mari de echipament militar, inclusiv artilerie și rachete balistice, în sprijinul eforturilor de război ale lui Putin împotriva Ucrainei.

Ce pregătește Coreea de Nord

Kim ar fi fost de acord să trimită alte câteva mii de militari pregătiți pentru lucrări de construcții și de îndepărtare a minerlor, în regiunea Kursk din Rusia.

Serviciile secrete sud-coreene cred că aceste forțe ar putea fi trimise în Rusia în curând.

De la invazia rusă în Ucraina, Kim a făcut din Moscova prioritatea numărul unu a politicii sale externe.

Când Putin a vizitat Phenianul în iunie 2024 – prima sa călătorie în Coreea de Nord în 24 de ani – cei doi lideri au reînviat un acord din epoca Războiului Rece de a oferi asistență militară imediată în cazul în care oricare dintre țări este atacată.

Deasemenea, Putin l-a invitat pe Kim să viziteze Moscova.

