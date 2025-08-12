Trump și Putin negociază pacea din Ucraina în Alaska, teritoriu obținut în urmă cu aproape două secole de un român. Care este povestea lui George Pomuț

Președintele american Donald Trump urmează să se întâlnească la sfârșitul săptămânii cu omologul său rus, Vladimir Putin, în Alaska, după ce în prealabil a refuzat două invitații la dialog în Rusia.

Mult așteptata întrevedere va pune bazele unei păci durabile în Ucraina, după aproape trei ani de război, susține administrația prezidențială. Însă Trump este neutru în această privință.

„Întâlnirea din Alaska ne va oferi oportunitatea de a rezolva o problemă spinoasă. În acest moment, șansele de reușită sunt 50-50. Îmi voi da seama din primele minute ce vrea Putin. Toți ne dorim pacea, să vedem dacă o putem înfăptui”, a declarat Trump, potrivit Sky News.

Separat, președintele ucrainean Voldomir Zelenski a transmis că pacea se va realiza doar dacă Rusia eliberează teritoriile ocupate.

„Nu vom renunța la pământul nostru strămoșesc. Așa ceva nu poate fi negociat”, susține Zelenski.

Locația întâlnirii dintre Trump și Putin are o istorie aparte. Alaska a fost cumpărată de la ruși în 1867, însă abia în 1959 a devenit oficial stat american.

Un român a intermediat achiziția Alaskăi

Alaska se află în proprietate americană datorită eforturilor diplomatice întreprinse de un…român!

George Pomuț a fost un personaj aparte. Născut în Gyula, pe teritoriul Ungariei, din părinți români, George termină Academia Militară din Viena, luptă în Revoluția Ungară din 1848 în calitate de căpitan iar în 1849 emigrează în Statele Unite.

Aici românul avea să-și continue cariera militară, ajungând până la gradul de general, fiind primul român care ajunge în această funcție. Se remarcă în timpul luptelor din Războiul Civil, fiind conducătorul armatei unionale. După încheierea ostilităților, în urma cărora iese învingător, este desemnat în 1866 consul la Saint Petersburg.

Ulterior, avea să intre pentru totdeauna în istorie drept omul care a intermediat cumpărarea Alaskăi de la Rusia pentru SUA. Campaniile militare purtate de ruși au slăbit forța economică a țării, astfel că aceștia aveau nevoie de bani. Pomuț a văzut oportunitatea și datorită eforturilor sale diplomatice, a reușit să-i convingă să cedeze contracost teritoriul americanilor.

