Vladimir Putin și Donald Trump au ajuns la un acord. Ce urmează să se întâmple

Iuri Ușakov, consilier de rang înalt al președintelui Rusiei, Vladimir Putin, a declarat joi că s-a ajuns la un acord ca președintele american, Donald Trump, să se întâlnească cu omologul său rus „în zilele următoare”, adăugând că părțile lucrează deja la pregătiri.

Este „dificil de spus” cât vor dura aceste pregătiri, a continuat Ușakov, dar obiectivul este ca întâlnirea să aibă loc săptămâna viitoare, informează CNN.

Miercuri, Trump a declarat că există „șanse mari” ca cei doi lideri să se întâlnească „foarte curând” pentru a discuta despre un posibil sfârșit al războiului din Ucraina. Ușakov nu a confirmat locul unde va avea loc întâlnirea, dar a spus că locația a fost deja convenită și va fi „anunțată ulterior”. El a adăugat că Moscova nu a răspuns la o propunere înaintată de trimisul special al SUA, Steve Witkoff, cu o zi înainte, pentru discuții trilaterale între Putin, Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Miercuri, Witkoff și Putin s-au întâlnit la Moscova pentru a discuta despre sfârșitul războiului din Ucraina, deși Trump a declarat ulterior că ideea nu a fost discutată mai profund. De asemenea, Trump a fost precaut atunci când a fost întrebat despre calendarul unui eventual acord, spunând că „a fost dezamăgit și înainte de acesta”.

Volodimir Zelenski propusese deja o întâlnire

Întâlnirea, în cadrul căreia Witkoff a vizitat Rusia pentru a cincea oară în acest an, a avut loc după ce Trump a impus Moscovei un termen limită, care urmează să expire vineri, pentru a accepta un armistițiu în Ucraina, riscând sancțiuni secundare dure, care vor afecta țările care cumpără petrol rusesc, amintește sursa citată.

La doar câteva ore după întâlnire, președintele a impus taxe vamale suplimentare Indiei, ca pedeapsă pentru importurile sale de petrol rusesc, potrivit unui document publicat pe site-ul Casei Albe.

Zelenski, care a vorbit cu Trump după întâlnirea Witkoff-Putin, a declarat miercuri că „se pare că Rusia este acum mai înclinată spre un armistițiu”.

„Presiunea asupra Rusiei funcționează. Dar principalul lucru este să nu ne lăsăm înșelați de detalii. Nici noi, nici Statele Unite”, a spus liderul ucrainean.

