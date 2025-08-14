Întâlnirea Donald Trump – Vladimir Putin din Alaska: 4 posibilități care vizează întreaga Europă

Mult așteptata întâlnire dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, la o bază militară din Anchorage, Alaska, ridică multe semne de întrebare privind cursul războiului din Ucraina.

Conform publicației Kyiv Post, există patru scenarii plauzibile conform cărora președintele Trump poate intra în istorie fie drept un negociator abil, fie drept cel mai slab lider pe probleme diplomatice.

Astfel, în primul scenariu, președintele american cade pradă manipulării orchestrate de omologul rus. În această instanță, Ucraina este nevoită să accepte condiții umilitoare de pace. Kievul refuză, războiul continua, iar Trump acuză Ucraina că nu își dorește cu adevărat pacea.

A doua ipoteză conturează slăbiciunea președintelui Trump. Liderul de la Casa Albă realizează că nu are ce să negocieze cu Putin în acest moment, ascultă pledoaria acestuia și nu face nimic. În acest caz, Europa va continua să plătească prețul războiului din Ucraina prin susținerea aliaților de la Kiev. La momentul oportun, Trump ar putea să revină asupra deciziei de a media conflictul, însă autoritatea sa în eventuale negocieri va fi cu mult diminuată.

Întâlnirea Donald Trump – Vladimir Putin din Alaska

Ultima întâlnire oficială dintre președinții celor două state s-a întâmplat în iunie 2021, cu șase luni înainte ca Rusia să invadeze Ucraina. Pe atunci, Joe Biden a condamnat ferm acțiunea rușilor și a susținut militar Ucraina până când Trump a preluat mandatul.

Așadar, în scenariu trei, Trump cedează presiunii și îl amenință pe Putin cu noi sancțiuni. Întâlnirea se încheie brusc, dar pentru ruși urmează noi constrângeri economice. În acest caz, probabil războiul se va încheia atunci când autoritățile de la Kremlin nu-și vor mai permite costurile operațiunilor militare.

Ultimul dar nu cel din urmă scenariu îl prezintă pe Donald Trump drept un geniu diplomatic. Negocierile avansează conform planului. Ambele țări beligerante acceptă condițiile propuse de Trump și cedează reciproc teritorii. Pacea apare ca o soluție de moment, în lipsa unor garanții puternice oferite de toate părțile implicate în negocieri.

