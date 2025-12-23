Adevărul despre pozele compromițătoare în care apare Donald Trump cu fetele lui Jeffrey Epstein! „Au fost transmise FBI-ului”

Departamentul american de Justiție (DoJ) a publicat o nouă serie de documente legate de dosarul Jeffrey Epstein, iar printre aceste documente se numără și unele care fac referire la președintele Donald Trump.

Deși este obligat să publice aceste documente, prin lege, Departamentul a avut grijă să noteze pe rețelele de socializare că unele dintre documentele care fac referire la președinte conțin „afirmații false și senzaționaliste”.

„Departamentul de Justiție a publicat oficial aproape 30.000 de pagini suplimentare de documente legate de Jeffrey Epstein. Unele dintre aceste documente conțin afirmații neadevărate și senzaționaliste la adresa președintelui Trump, care au fost transmise FBI-ului chiar înainte de alegerile din 2020. Pentru a fi clar: afirmațiile sunt nefondate și false, iar dacă ar fi avut vreo fărâmă de credibilitate, cu siguranță ar fi fost deja folosite împotriva președintelui Trump. Cu toate acestea, din respect pentru lege și transparență, Departamentul de Justiție publică aceste documente cu protecțiile prevăzute de lege pentru victimele lui Epstein”, a transmis instituția, într-o postare pe X.

Donald Trump, numit în documentele din dosarul legat de Jeffrey Epstein

Publicarea acestor documente suplimentare vine după ce Departamentul a fost criticat de mai multe voci, în special democrate, că ar fi încercat să minimizeze implicarea președintelui american în acest caz, eludând legea.

În acest context, liderul democraților din Senat, Chuck Schumer, a declarat luni că va solicita Senatului să inițieze o serie de acțiuni împotriva DoJ pentru că ar fi publicat doar o mică parte din documentele pe care procurorul general adjunct Todd Blanche le-a promis vineri, scrie MEDIAFAX.

„Legea adoptată de Congres este foarte clară: să se facă publice toate dosarele Epstein, astfel încât americanii să poată vedea adevărul. În schimb, Departamentul de Justiție al lui Trump a eliminat anumite părți și a reținut probele, ceea ce încalcă legea”, a scris Schumer într-o postare pe X.

Scandalul dosarele Jeffrey Epstein continuă! Iar Democrații din Comisia pentru Supraveghere a Camerei Reprezentanților au publicat vineri, 12 decembrie, 19 fotografii din arhiva personală a lui Jeffrey Epstein. În imagini apar și numeroase figuri influente, care de-a lungul timpului se pare că au stat lângă miliardar.

Printre cei care apar în imagini se numără președintele Donald Trump, fostul președinte Bill Clinton, Steve Bannon, Bill Gates, Richard Branson, Larry Summers și Alan Dershowitz.

De ceva vreme, Administrația Trump se confruntă cu presiuni uriașe pentru a face publice informații legate de Jeffrey Epstein, milionarul condamnat pentru trafic sexual, cu care președintele SUA fusese, la un moment dat, apropiat. În timpul campaniei electorale, Trump a declarat că va publica așa-numitele „dosare Epstein”, documentele referitoare la anchetele penale asupra fostului său prieten, care a murit în închisoare în 2019. Însă, după preluarea mandatului a uitat de promisiune, dar tot mai multe informații ies la iveală.

