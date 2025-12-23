Acasă » Știri » Știri externe » Adevărul despre pozele compromițătoare în care apare Donald Trump cu fetele lui Jeffrey Epstein! „Au fost transmise FBI-ului”

Adevărul despre pozele compromițătoare în care apare Donald Trump cu fetele lui Jeffrey Epstein! „Au fost transmise FBI-ului”

De: Daniel Matei 23/12/2025 | 22:10
Adevărul despre pozele compromițătoare în care apare Donald Trump cu fetele lui Jeffrey Epstein! „Au fost transmise FBI-ului”
Sursa foto: Profimedia

Departamentul american de Justiție (DoJ) a publicat o nouă serie de documente legate de dosarul Jeffrey Epstein, iar printre aceste documente se numără și unele care fac referire la președintele Donald Trump.

Deși este obligat să publice aceste documente, prin lege, Departamentul a avut grijă să noteze pe rețelele de socializare că unele dintre documentele care fac referire la președinte conțin „afirmații false și senzaționaliste”.

„Departamentul de Justiție a publicat oficial aproape 30.000 de pagini suplimentare de documente legate de Jeffrey Epstein. Unele dintre aceste documente conțin afirmații neadevărate și senzaționaliste la adresa președintelui Trump, care au fost transmise FBI-ului chiar înainte de alegerile din 2020. Pentru a fi clar: afirmațiile sunt nefondate și false, iar dacă ar fi avut vreo fărâmă de credibilitate, cu siguranță ar fi fost deja folosite împotriva președintelui Trump. Cu toate acestea, din respect pentru lege și transparență, Departamentul de Justiție publică aceste documente cu protecțiile prevăzute de lege pentru victimele lui Epstein”, a transmis instituția, într-o postare pe X.

Donald Trump, numit în documentele din dosarul legat de Jeffrey Epstein

Publicarea acestor documente suplimentare vine după ce Departamentul a fost criticat de mai multe voci, în special democrate, că ar fi încercat să minimizeze implicarea președintelui american în acest caz, eludând legea.

În acest context, liderul democraților din Senat, Chuck Schumer, a declarat luni că va solicita Senatului să inițieze o serie de acțiuni împotriva DoJ pentru că ar fi publicat doar o mică parte din documentele pe care procurorul general adjunct Todd Blanche le-a promis vineri, scrie MEDIAFAX.

„Legea adoptată de Congres este foarte clară: să se facă publice toate dosarele Epstein, astfel încât americanii să poată vedea adevărul. În schimb, Departamentul de Justiție al lui Trump a eliminat anumite părți și a reținut probele, ceea ce încalcă legea”, a scris Schumer într-o postare pe X.

Scandalul dosarele Jeffrey Epstein continuă! Iar Democrații din Comisia pentru Supraveghere a Camerei Reprezentanților au publicat vineri, 12 decembrie, 19 fotografii din arhiva personală a lui Jeffrey Epstein. În imagini apar și numeroase figuri influente, care de-a lungul timpului se pare că au stat lângă miliardar.

Printre cei care apar în imagini se numără președintele Donald Trump, fostul președinte Bill Clinton, Steve Bannon, Bill Gates, Richard Branson, Larry Summers și Alan Dershowitz.

De ceva vreme, Administrația Trump se confruntă cu presiuni uriașe pentru a face publice informații legate de Jeffrey Epstein, milionarul condamnat pentru trafic sexual, cu care președintele SUA fusese, la un moment dat, apropiat. În timpul campaniei electorale, Trump a declarat că va publica așa-numitele „dosare Epstein”, documentele referitoare la anchetele penale asupra fostului său prieten, care a murit în închisoare în 2019. Însă, după preluarea mandatului a uitat de promisiune, dar tot mai multe informații ies la iveală.

CITEȘTE ȘI:

Noi fotografii din dosarul Jeffrey Epstein! Donald Trump, Bill Clinton și Bill Gates, surprinși la petrecerile controversate

Primele imagini de pe insula privată a lui Jeffrey Epstein, acolo unde aveau loc celebrele petreceri controversate

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Bradley Cooper și Gigi Hadid s-au logodit. Când va avea loc nunta celor două vedete internaționale
Showbiz internațional
Bradley Cooper și Gigi Hadid s-au logodit. Când va avea loc nunta celor două vedete internaționale
Jennifer Lopez și Ben Affleck, din nou împreună înainte de Crăciun! Au fost surprinși la cumpărături
Showbiz internațional
Jennifer Lopez și Ben Affleck, din nou împreună înainte de Crăciun! Au fost surprinși la cumpărături
Cu cât s-au scumpit sărbătorile românilor? Fiscaliști: Masa tradițională de Crăciun, bradul și cadourile „modeste” costă 500 de euro în 2025
Mediafax
Cu cât s-au scumpit sărbătorile românilor? Fiscaliști: Masa tradițională de Crăciun, bradul și...
Departamentul de Justiție din SUA a publicat marți un nou set de documente din ancheta Epstein. Fișierele cu Trump au fost șterse de DOJ la scurt timp
Gandul.ro
Departamentul de Justiție din SUA a publicat marți un nou set de documente...
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Epstein îi scria medicului abuzator al gimnastelor SUA despre „dragostea” lui Trump pentru fetele tinere: „Îi plăcea să pună mâna”
Adevarul
Epstein îi scria medicului abuzator al gimnastelor SUA despre „dragostea” lui Trump pentru...
Ordin de arestare pentru Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic al lui Vladimir Putin
Digi24
Ordin de arestare pentru Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic...
Nicușor Dan a gustat colăcei în timp ce colindătorii cântau la Cotroceni. Mirabela Grădinaru nu a cedat poftelor
Mediafax
Nicușor Dan a gustat colăcei în timp ce colindătorii cântau la Cotroceni. Mirabela...
Parteneri
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova
Click.ro
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de...
VIDEO Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest lucru nu îi ajută”
Digi 24
VIDEO Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest...
VIDEO. Accident pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei, în prima oră de la deschiderea circulației
Digi24
VIDEO. Accident pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei, în prima oră de la deschiderea circulației
Cele mai periculoase modificări de soft și simptomele grave pe care le provoacă motorului
Promotor.ro
Cele mai periculoase modificări de soft și simptomele grave pe care le provoacă motorului
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Telefonul cu cea mai puternică cameră telefoto va fi lansat de Crăciun. Care sunt performanțele?
go4it.ro
Telefonul cu cea mai puternică cameră telefoto va fi lansat de Crăciun. Care sunt performanțele?
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Descopera.ro
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Go4Games
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Departamentul de Justiție din SUA a publicat marți un nou set de documente din ancheta Epstein. Fișierele cu Trump au fost șterse de DOJ la scurt timp
Gandul.ro
Departamentul de Justiție din SUA a publicat marți un nou set de documente din ancheta...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Crăciunul s-a transformat în tragedie pentru creatoarea de modă: „O suferință pe care n-o ...
Crăciunul s-a transformat în tragedie pentru creatoarea de modă: „O suferință pe care n-o poți descrie în cuvinte”
Florin Prunea a comis-o la „Desafio: Aventura” de la PRO TV! Iubita lui sigur se va enerva: „Dacă ...
Florin Prunea a comis-o la „Desafio: Aventura” de la PRO TV! Iubita lui sigur se va enerva: „Dacă te prind… Rup, rup tot!”
Denisa și Iancu Sterp au devenit părinți cu 2 zile înainte de Crăciun! Prima imagine cu fiul lor
Denisa și Iancu Sterp au devenit părinți cu 2 zile înainte de Crăciun! Prima imagine cu fiul lor
Cum l-a format horrorul anilor ’80 pe creatorul Welcome to Derry
Cum l-a format horrorul anilor ’80 pe creatorul Welcome to Derry
Crăciun cu emoții pentru Toto Dumitrescu! Vestea care îl poate trimite iar în închisoare
Crăciun cu emoții pentru Toto Dumitrescu! Vestea care îl poate trimite iar în închisoare
Scrisoarea emoționantă a lui Ioan Costel, băiețelul care i-a cerut zacuscă și „suc cu bule” ...
Scrisoarea emoționantă a lui Ioan Costel, băiețelul care i-a cerut zacuscă și „suc cu bule” lui Moș Crăciun
Vezi toate știrile
×