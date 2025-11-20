Donald Trump a semnat pentru desecretizarea documentelor din procesul lui Jeffrey Epstein. Când vor fi publicate

Numele lui Donald Trump reapare în atenția publicului odată cu avansarea demersurilor privind desecretizarea documentelor din cazul Jeffrey Epstein. Președinte SUA a negat mereu orice implicare, însă conexiunile sale anterioare cu acesta sunt intens discutate, mai ales acum, când a semnat legea ce obligă Departamentul de Justiție să facă publice informații legate de acest dosar complex.

Președintele Donald Trump a promulgat legea prin care Departamentul de Justiție este obligat să publice documentele referitoare la investigația Jeffrey Epstein. Trump a anunțat oficial acest lucru într-o postare extinsă pe rețelele sociale, prezentând publicarea materialelor drept un pas major către transparență și subliniind că el a fost cel care a împins inițiativa prin Congres.

Între timp, Departamentul de Justiție continuă propria anchetă în cazul Epstein. În cadrul unei conferințe de presă, procurorul general a fost întrebat cum se va proceda, având în vedere că investigația este în desfășurare, iar Congresul solicită publicarea documentelor. Acesta a declarat că peste 33.000 de fișiere au fost deja transmise către Congres și că instituția pe care o conduce va continua să respecte legea, oferind un nivel cât mai ridicat de transparență.

O parte dintre informații vor rămâne private

În următoarea lună, este de așteptat ca o parte dintre documentele solicitate să fie făcute publice. Totuși, o cantitate uriașă de date, inclusiv terabiți de informații colectate în cadrul anchetei asupra lui Epstein și a lui Ghislaine Maxwell, acuzată de trafic de minori, nu va vedea lumina zilei. Materialele care conțin abuzuri asupra minorilor vor rămâne, în mod firesc, confidențiale.

Ar putea fi desecretizate însă anumite documente ce includ corespondențe și legături ale unor persoane din anturajul lui Epstein, inclusiv persoane neacuzate de vreo infracțiune, dar care au continuat să aibă contacte cu acesta după condamnarea sa din Florida. Acestea sunt probabil primele care vor fi publicate. Totuși, ritmul în care vor fi făcute publice rămâne incert. Având în vedere că investigația penală este încă activă, unele materiale sunt considerate probe și pot fi reținute temporar, existând posibilitatea unor întârzieri în procesul de declasificare.

