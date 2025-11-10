Donald Trump, umilit din nou în public! Cum au reacționat americanii de pe stadion, când președintele SUA a citit Constituția

Donald Trump a fost huiduit la un meci de fotbal american, unde a devenit primul președinte aflat în funcție, din ultimele cinci decenii, care a asistat la o partidă din sezonul regulat al NFL. Liderul de la Casa Albă a urmărit confruntarea dintre Washington Commanders și Detroit Lions, însă apariția sa pe ecranul uriaș al stadionului, spre finalul primei reprize, a fost întâmpinată cu fluierături din partea publicului.

Donald Trump a scris istorie, devenind primul președinte american aflat în funcție, din ultimii aproape 50 de ani, care a asistat la un meci oficial de fotbal american din sezonul regulat. Liderul de la Casa Albă a urmărit din tribune confruntarea dintre echipele Washington Commanders și Detroit Lions. Momentul în care imaginea sa a fost proiectată pe ecranul uriaș al stadionului, spre finalul primei reprize, a fost întâmpinat cu huiduieli din partea spectatorilor.

În ciuda reacțiilor, a ales să citească câteva paragrafe din Constituția SUA, gest la care nimeni nu se aștepta. În timpul meciului, Donald Trump a apărut și la o televiziune american, unde a vorbit despre perioada în care juca fotbal la Academia Militară din New York și a comentat prestația unor foști sportivi. Discutând despre celebrul Drew Brees, el a spus că i-ar fi plăcut să-l aibă ca fundaș în echipă.

Donald Trump a mai fost huiduit și în trecut la evenimente

Nu este pentru prima dată când Donald Trump este huiduit în public. În luna septembrie, președintele american a avut parte de o reacție similară la finala US Open, unde a fost întâmpinat cu un amestec de aplauze și fluierături. Măsurile stricte de securitate impuse de prezența sa au întârziat accesul fanilor, provocând nemulțumiri și tensiuni în tribune.

În ciuda reacțiilor, președintele american a declarat atunci că s-a bucurat de meci și a apreciat talentul jucătorilor, descriind experiența ca fiind una plăcută: „Mi-a plăcut foarte mult. Mergeam tot timpul la astfel de meciuri. Dar în ultima vreme mi-e puțin mai greu să merg. Mi-a plăcut foarte mult. Au fost foarte drăguți.”

