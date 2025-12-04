Acasă » Știri » Știri externe » Divorțul de 730 de milioane de dolari care a cutremurat Dubaiul: cum a evadat prințesa Haya dintr-o căsătorie abuzivă!

Prințesa Haya bint Hussein a Iordaniei s-a căsătorit cu șeicul Mohammed bin Rashid Al Maktoum
În 2019, prințesa Haya bint Hussein a Iordaniei a făcut furori în întreaga lume după ce a fugit din Dubai cu cei doi copii ai săi, declanșând unul dintre cele mai mediatizate divorțuri regale din istorie.

Evadarea ei din „cușca de aur” a scos la iveală o lume ascunsă a puterii, controlului și riscului personal în cadrul unei familii regale, ridicând semne de întrebare cu privire la autonomia femeilor în cercurile înalte din Orientul Mijlociu. După fuga prințesei a urmat o bătălie juridică în Regatul Unit, care nu numai că a dus la o înțelegere pentru o sumă-record, dar a scos la iveală și acuzații de intimidare și abuz, transformând lupta privată a prințesei într-o poveste despre curaj, dreptate și provocările vieții în cele mai înalte ranguri ale regalității iordaniene, scrie WION.

Prințesa Haya s-a născut în 1974, ca fiică a regelui Hussein al Iordaniei și a celei de-a treia soții a acestuia, regina Alia, fiind astfel sora vitregă a regelui Abdullah al II-lea, actualui monarh al Iordaniei. A studiat atât în ​​Iordania, cât și în Marea Britanie, urmând instituții prestigioase precum Școala St. Edmund din Anglia. A continuat studiile la Universitatea din Oxford, unde a obținut o licență în filosofie, științe politice și economie.

Sursa foto: Hepta

Zborul către siguranță

Pe 10 aprilie 2004, Prințesa Haya bint Hussein a Iordaniei s-a căsătorit cu șeicul Mohammed bin Rashid Al Maktoum, conducătorul Dubaiului, într-o ceremonie intimă. Cuplul a avut doi copii, Sheikha Jalila și Sheikh Zayed. Cu toate acestea, până în 2019, relația dintre cei doi s-a deteriorat, iar prințesa a decis să fugă, pur și simplu, din Dubai, împreună cu cei doi copii ai săi. Ea a fugit din Dubai în aprilie 2019, invocând temeri pentru viața sa. Prințesa a căutat refugiu în Regatul Unit, unde a solicitat azil. Circumstanțele plecării sale au ridicat semne de întrebare cu privire la siguranța și libertatea femeilor din cadrul familiei conducătoare a Dubaiului.

În decembrie 2021, Înalta Curte din Londra a ordonat șeicului Mohammed să plătească prințesei Haya o sumă-record după divorț: 730 de milioane de dolari. Aceasta a devenit, astfel, una dintre cele mai costisitoare înțelegeri de divorț din istoria juridică britanică. Decizia instanței a evidențiat mizele financiare și personale din acest caz, scrie sursa citată.

Acuzații de abuz

Pe parcursul procesului au apărut acuzații privind tratamentul aplicat prințesei Haya de către șeicul Mohammed. În fața instanței au fost ridicate acuzații de amenințări și intimidare, relația dintre cei doi fiind descrisă ca una abuzivă. Aceste dezvăluiri au scos la iveală provocările cu care se confruntă femeile aflate în poziții similare de putere și influență.

Procedura de divorț a implicat și o dispută pentru custodia celor doi copii ai cuplului, Sheikha Al Jalila și Sheikh Zayed. În martie 2022, instanța i-a acordat prințesei Haya responsabilitatea exclusivă de a decide asupra școlarizării și îngrijirii medicale a copiilor, complicând și mai mult situația.

Prințesa Haya bint Hussein a Iordaniei Sursa foto: Hepta

Ce face prințesa după divorț

Prințesa Haya a fost a șasea soție a șeicului Mohammed, care are șase soții și un total de 23 de copii. Fiul său, Hamdan bin Mohammed Al Maktoum, este moștenitorul desemnat al tronului Dubaiului. Natura publică a divorțului și acuzațiile asociate au avut repecusiuni asupra imaginii internaționale a Dubaiului. Cazul a atras atenția asupra problemelor legate de drepturile omului și de tratamentul aplicat femeilor în cadrul emiratului, provocând discuții ample legate de guvernare și libertăți personale.

De la divorț, prințesa Haya a rămas relativ discretă. Ea continuă să locuiască în Marea Britanie împreună cu copiii ei, concentrându-se pe bunăstarea lor și adaptându-se la viața departe de ochii publicului.

