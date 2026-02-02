Românii, la coada clasamentului la salarii. Statele din UE în care se câștigă mai puțin

Românii sunt sufocați de taxe și impozite crescute și nici nu beneficiază de un salariu bun pentru munca depusă. Venitul minim obținut este printre cele mai mici din UE, potrivit Eurostat 2026. Situația stă cu totul diferite în celelalte țări, care au un alt nivel de trai.

Pe de altă parte, inflația va afecta în continuare bugetele românilor. Rata anuală va fi de 3,7% spre finele lui 2026, potrivit prognozei Băncii Naționale, în condițiile în care consumul mai redus va încetini creșterea economică și așa slăbuță. Cu alte cuvinte, este o perioadă dificilă și pentru mediul de afaceri, pentru că dacă consumul scade, și veniturile se duc în jos.

Țările unde salariul depășește 1.500 de euro pe lună

Există țări din UE unde salariul minim depășește 1.500 de euro pe lună. Putem bifa aici Franța (1.823 €), Belgia (2.112 €), Olanda (2.295 €), Germania (2.343 €), Irlanda (2.391 €) și Luxemburg (2.704 €).

În alte opt țări, salariul minim nu e deloc de negljat și se situează între 1.000 și 1.500 de euro pe lună: Grecia (1.027 €), Croația (1.050 €), Portugalia (1.073 €), Cipru (1.088 €), Polonia (1.139 €), Lituania (1.153 €), Slovenia (1.278 €) și Spania (1.381 €) figurează pe această listă.

În România se trăiește tot mai prost

Printre țările unde salariu nu trece de 1.000 de euro pe lună se află și România. Țara noastră împarte topul cu Bulgaria (620 €), Letonia (780 €), Ungaria (838 €), Estonia (886 €), Slovacia (915 €), Cehia (924 €) și Malta (994 €).

Din iulie, salariul minim pe economie va crește la 4.325 de lei brut, de la 4.050 lei acum, ceea ce va însemna un plus de 4,8% la salariul net, la aproape 2.700 de lei. O sumă care nu răsplătește, din păcate, dorințele românilor.

Din iunie 2026, angajații au șansă să afle chiar din anunț cât vor câștiga dacă se angajează la firma respectivă. În opinia specialiștilor, această etapă va duce la tensiuni între colegi.

„Vom vedea foarte clar oameni cu aceleași responsabilități, dar cu salarii diferite pentru că au negociat diferit, au fost angajați în momente diferite ale pieței sau au fost evaluați subiectiv. Transparența va scoate aceste discrepanțe la suprafață”, a explicat Sorina Faier, specialist resurse umane.

Și femeile ar putea avea în mod clar de suferit atunci. Diferențele de gen vor fi atunci mult mai evidente. Acest lucru ține, însă, de o realitate de care nimeni nu vorbește.

„Nu e vorba doar de discriminare intenționată, ci de salarii care nu au mai fost ajustate corect în timp. Inerția salarială lovește mai ales femeile”, mai spune ea.

