Ce salariu are o farmacistă la Dr. Max, în 2026. Cât primește lunar în funcție de experiență

De: Anca Chihaie 31/01/2026 | 19:27
În 2026, farmacistele care lucrează în rețeaua Dr. Max din România primesc salarii care diferă semnificativ în funcție de experiență, poziția ocupată și locația farmaciei. Salariile lunare nete raportate pentru personalul farmaceutic variază, în general, între 3.500 și 5.500 lei, la care se adaugă diverse beneficii suplimentare, cum ar fi tichetele de masă și bonusurile de performanță.

Datele colectate din surse interne și din rapoarte ale angajaților arată că structura veniturilor la Dr. Max este flexibilă și se adaptează nivelului de experiență și responsabilităților angajatului. Farmaciștii aflați la început de carieră sau cu experiență mai redusă primesc salarii mai aproape de pragul inferior al intervalului, în timp ce cei cu experiență mai mare sau care ocupă poziții de conducere în cadrul farmaciilor pot depăși pragul mediu al salariului.

Pentru farmaciștii care nu dețin roluri de management, salariul net lunar variază între 3.500 și 4.600 lei, la care se adaugă bonusuri cuprinse între 500 și 1.000 lei și tichete de masă. Tichetele de masă au, în general, o valoare aproximativă de 800–900 lei pe lună. Această combinație face ca pachetul total de venituri să fie considerabil mai mare decât salariul de bază.

Pentru pozițiile de conducere, cum este Farmacist Manager, salariile încep de la 5.500 lei net pe lună și pot crește în funcție de performanța individuală și de dimensiunea farmaciei. La aceste salarii se adaugă, de asemenea, bonusuri de performanță, care pot influența semnificativ venitul lunar total.

Personalul de suport sau asistenții farmaciști au salarii mai reduse, situate între 2.500 și 3.200 lei net pe lună, dar primesc, de asemenea, bonusuri și tichete de masă, ceea ce poate crește venitul total lunar. Pentru cei aflați la început de carieră sau cu experiență mai mică de un an, salariile nete se mențin în intervalul 2.500–3.200 lei, similar cu nivelul de intrare pentru posturile de suport.

