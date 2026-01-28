Acasă » Știri » Țările din Europa care caută angajați români. Salariile ajung la 4000 de euro lunar

De: David Ioan 28/01/2026 | 12:48
Angajatorii din spațiul european pun la dispoziția persoanelor interesate 271 de locuri de muncă prin rețeaua EURES România, potrivit unui anunț transmis de Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București (AMOFM).

Cele mai multe oportunități sunt în Norvegia, unde se înregistrează cel mai ridicat număr de posturi vacante.

Conform datelor furnizate, Norvegia oferă 103 poziții, în special pentru lucrători în producție în domeniul prelucrării somonului și pentru mecanici de biciclete.

Totodată, Suedia pune la dispoziție 90 de posturi, majoritatea în sectorul industrial, precum operatori de proces în zona topitoriei, operatori pentru turnare continuă, mecanici în zona laminorului la cald, electricieni pentru diverse secțiuni de producție și specialiști în echipamente de ridicare.

De asemenea, Irlanda dispune de 25 de locuri de muncă, destinate zidari-pietrari și îngrijitorilor de persoane. Italia oferă 15 posturi pentru șoferi de autobuz, în timp ce Germania are 11 poziții pentru fizioterapeuți și lucrători în procesarea produselor din carne. Mai mult, Olanda pune şi ea la dispoziție tot 11 locuri, în special pentru mecanici de asamblare, personal de punte și timonieri.

În acceaşi temă, Slovenia oferă 8 posturi, printre care montatori de pardoseli, chimiști în dezvoltarea produselor cosmetice, cameriste, bucătari a la carte și ospătari. De asemenea, Finlanda are 6 locuri de muncă pentru montatori de țevi în șantiere navale și sudori TIG sau MIG/MAG, iar Franța anunță 2 posturi pentru carosieri/tinichigii auto.

AMOFM precizează că angajările pot fi realizate atât pe perioadă determinată, cât și pe durată nedeterminată, în funcție de specificul fiecărui angajator și al fiecărei țări.

Oferta salarială variază considerabil în funcție de domeniu și de statul în care se desfășoară activitatea. Pentru pozițiile de zidar-pietrar, salariul anual brut ajunge la 46.644 de euro.

Mecanicul de biciclete poate câștiga între 2.959 și 3.381 de euro brut pe lună, în timp ce electricienii și mecanicii din zona laminorului la cald sau din zona topitoriei pot primi aproximativ 3.700 de euro brut lunar. Pentru timonieri, remunerația se situează între 3.000 și 4.000 de euro brut pe lună.

Ţările unde salariile angajaţilor români pot ajunge la 4.000 de euro lunar

Operatorii de proces și mecanicii pentru macarale și echipamente de ridicare pot obține 3.334 de euro brut lunar, iar operatorii de turnare continuă și electricienii specializați în echipamente de ridicare pot ajunge la 3.425 de euro brut pe lună. Mecanicul de asamblare are un salariu cuprins între 2.800 și 3.400 de euro brut lunar.

Pentru alte categorii profesionale, salariile sunt următoarele: 2.600 de euro brut pe lună pentru fizioterapeuți și montatori de pardoseli, între 2.500 și 3.500 de euro brut pentru personalul de punte, 2.500 de euro pentru chimiști în dezvoltarea produselor cosmetice, între 2.169 și 3.280,50 euro pentru îngrijitori de persoane, între 1.900 și 2.500 de euro pentru carosieri/tinichigii auto și 1.560 de euro pentru șoferii de autobuz. Cameristele, bucătarii a la carte și ospătarii pot primi 1.280 de euro brut lunar.

În cazul lucrătorilor în producție, salariile sunt calculate pe oră: 19,31 euro pentru prelucrarea somonului, 17-19 euro pentru sudorii TIG, 15,50-18 euro pentru montatorii de țevi în șantiere navale, 15,50-17 euro pentru sudorii MIG/MAG și 14 euro pentru procesarea produselor din carne.

„Pentru ocuparea acestor posturi vacante se solicită experienţă şi/sau calificare în domeniu, precum şi cunoştinţe de bază/bune de limbă a statului respectiv sau de limbă engleză”, se arată într-un comunicat oficial.

