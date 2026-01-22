Ce salariu are un consilier local în 2026. Cât câștigă lunar

În 2026, veniturile unui consilier local continuă să fie un subiect de interes public, mai ales în contextul în care, în trecut, sumele vehiculate erau relativ mici. Mulți își amintesc de perioadele în care un consilier local putea încasa cel mult aproximativ 900–1.000 de lei pentru participarea la câteva ședințe pe lună. Între timp, cadrul legal a rămas în mare parte același, însă valorile efective au crescut, odată cu majorarea indemnizațiilor primarilor și cu diferențele tot mai vizibile între localități.

Este important de precizat, încă de la început, că un consilier local nu are „salariu” în sensul clasic al termenului, așa cum au funcționarii publici sau angajații din primării. Consilierii locali sunt aleși locali și nu sunt angajați cu normă întreagă. Venitul lor provine dintr-o indemnizație lunară acordată pentru participarea la ședințele consiliului local și ale comisiilor de specialitate din care fac parte.

Ce salariu are un consilier local în 2026

În 2026, indemnizația lunară a consilierilor locali este raportată direct la indemnizația primarului din unitatea administrativ-teritorială respectivă. Legea prevede că aceasta poate ajunge la maximum 10% din indemnizația lunară a primarului, procentul exact fiind stabilit prin hotărâre de consiliu local.

Cu alte cuvinte, consilierii locali nu primesc automat suma maximă. Fiecare consiliu local poate decide un procent mai mic, în funcție de bugetul local și de prioritățile financiare ale comunității. În unele localități, mai ales în comunele mici, procentul stabilit este sub plafonul maxim, ceea ce se reflectă direct în sumele încasate.

Suma finală pe care o primește un consilier local depinde de mai mulți factori: mărimea localității, nivelul indemnizației primarului, procentul aprobat de consiliul local și gradul de participare efectivă la ședințe.

În orașele mari și municipiile reședință de județ, unde indemnizația primarului este ridicată, un consilier local poate ajunge, în 2026, la o indemnizație lunară de aproximativ 1.000 – 2.000 de lei net sau chiar mai mult. În municipii precum Timișoara, Cluj-Napoca, Iași sau Ploiești, sumele pot depăși acest prag în lunile în care consilierii participă la toate ședințele programate. În schimb, în orașele mici sau în comune, indemnizația poate fi considerabil mai redusă, uneori de doar câteva sute de lei pe lună.

Un aspect esențial este faptul că indemnizația nu este acordată automat. Consilierii locali au dreptul la indemnizație lunară doar dacă participă cel puțin la o ședință a consiliului local și la o ședință a unei comisii de specialitate în fiecare lună.

Calculul efectiv al indemnizației se face printr-o formulă care ia în considerare ponderea participării la ședințele de consiliu (65%) și la ședințele comisiilor de specialitate (35%). Astfel, un consilier care lipsește de la ședințe poate primi o indemnizație diminuată sau, în anumite situații, chiar deloc.

Pe lângă indemnizația lunară, consilierii locali pot beneficia de decontarea unor cheltuieli legate de exercitarea mandatului. Este vorba despre cheltuieli de transport, cazare, indemnizații de deplasare sau alte costuri prevăzute de lege, distincte de indemnizația pentru ședințe.

De asemenea, veniturile obținute din calitatea de consilier local pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri salariale, fără restricții suplimentare, în limitele stabilite de legislația generală.

