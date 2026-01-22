Care e cea mai nesănătoasă masă principală? Românii aleg să o consume zilnic

Pentru mulți români, prânzul respectă un tipar aproape fix: ciorbă la început, urmat de felul principal. Această rutină este adânc înrădăcinată, transmisă din familie, întâlnită în cantine sau pe meniurile restaurantelor, și a devenit un obicei greu de schimbat, potrivit CSID.

Problema apare însă când se alege „felul doi”. Specialiștii în nutriție atrag atenția că, dintre toate opțiunile, cel mai frecvent consumat este și unul dintre cele mai nesănătoase: șnițelul cu cartofi prăjiți. Popularitatea acestui preparat nu îl face mai puțin periculos pentru sănătate, mai ales dacă este consumat des.

Deși pare o masă obișnuită, „de casă”, combinația de carne prăjită și cartofi prăjiți ascunde riscuri importante. Impactul asupra organismului poate fi chiar mai mare decât al multor produse clasificate oficial ca fast-food, iar consumul regulat poate avea efecte negative pe termen lung.

