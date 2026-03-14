Povestea artistei Little Mix, iubita lui Oxlade-Chamberlain: succes, tragedii personale și o nuntă pusă pe pauză

În timp ce fotbalistul englez Alex Oxlade-Chamberlain încearcă să-și relanseze cariera după perioada dificilă din Turcia, viața de familie merge înainte. Logodnica lui, cântăreața Perrie Edwards, a devenit mamă pentru a doua oară în urmă cu aproximativ o lună, iar povestea lor a atras din nou atenția fanilor. De la succesul uriaș cu Little Mix până la probleme personale, pierderi de sarcină și planuri de nuntă care au luat-o razna, viața artistei britanice pare desprinsă dintr-un film.

Alex Oxlade-Chamberlain este unul dintre fotbaliștii englezi care promiteau enorm la începutul carierei. Născut pe 15 august 1993 în Portsmouth, mijlocașul a debutat la Southampton, unde talentul său a atras rapid atenția cluburilor mari din Anglia.

Alex Oxlade-Chamberlain, carieră frânată de accidentări

În 2011 a fost transferat la Arsenal, iar în 2017 a ajuns la Liverpool, unde a trăit cele mai mari succese ale carierei. Alături de echipa lui Jurgen Klopp a câștigat UEFA Champions League și Premier League.

Totuși, momentul care i-a schimbat cariera a venit în 2018, într-o semifinală Champions League cu AS Roma. Oxlade-Chamberlain a suferit o accidentare gravă la genunchi, o ruptură de ligamente care l-a ținut departe de teren aproape un an.

De atunci, problemele fizice s-au ținut lanț. După ce Liverpool nu i-a mai prelungit contractul, fotbalistul a semnat cu Beşiktaș în 2023. Experiența din Turcia nu a fost însă cea așteptată, iar în 2025 contractul său a fost reziliat.

În prezent, jucătorul de 32 de ani a semnat cu echipa din prima ligă scoțiană Fc Celtic.

Perrie Edwards, vocea din spatele succesului Little Mix

Dacă Oxlade-Chamberlain este cunoscut în lumea fotbalului, Perrie Edwards este un nume uriaș în industria muzicală.

Cântăreața britanică s-a născut pe 10 iulie 1993 și a devenit celebră în 2011, când trupa Little Mix a câștigat emisiunea The X Factor UK. Girl-band-ul a devenit rapid unul dintre cele mai populare din lume, cu milioane de fani și hituri internaționale.

Perrie este considerată una dintre cele mai bune voci ale grupului și a continuat ulterior și o carieră solo.

Relația cu Oxlade-Chamberlain

Povestea lor de dragoste a început în 2016, iar un an mai târziu au confirmat public relația.

În 2022, fotbalistul a cerut-o în căsătorie, iar de atunci cei doi sunt logodiți. Relația lor a fost însă pusă la încercare de distanță, mai ales în perioada în care Oxlade-Chamberlain juca în Turcia.

Astăzi sunt considerați unul dintre cele mai cunoscute cupluri din Marea Britanie, un amestec de sport și showbiz.

Perrie Edwards a devenit mamă pentru a doua oară

În ianuarie 2026, Perrie Edwards și Alex Oxlade-Chamberlain au anunțat că au devenit din nou părinți.

Cântăreața a publicat pe Instagram o fotografie emoționantă în alb-negru cu noul membru al familiei. În imagine, ea, Alex și fiul lor Axel își pun mâinile pe micuța nou-născută.

Fetița a primit numele Alanis Valentine Oxlade-Chamberlain. Pentru cuplu este al doilea copil. Primul lor fiu, Axel Xander, s-a născut în august 2021. Nașterea micuței Alanis a fost cu atât mai emoționantă cu cât Perrie Edwards a trecut prin momente extrem de dureroase.

Cântăreața a vorbit deschis despre faptul că a suferit două pierderi de sarcină, una dintre ele în săptămâna 24 de sarcină, pe care a numit-o „cea mai grea zi din viața ei”. Ea a povestit că Alex Oxlade-Chamberlain a fost sprijinul ei principal în acea perioadă dificilă.

Detaliul surprinzător despre Perrie Edwards

Puțini fani știu că artista s-a născut cu anosmie congenitală, o afecțiune rară care înseamnă lipsa completă a simțului mirosului. Perrie a spus în mai multe interviuri că nu a simțit niciodată mirosuri în viața ei.

Asta înseamnă că nu poate simți parfumul, mirosul mâncării sau chiar mirosuri periculoase precum gazul sau fumul.

Totuși, artista spune că s-a obișnuit cu această situație și chiar glumește uneori că există și un avantaj: nu simte mirosurile neplăcute.

Nunta care a intrat în haos

Planurile de nuntă ale cuplului au devenit recent un subiect de discuție. Perrie Edwards a dezvăluit că ea și Alex plănuiau o ceremonie în 2026 și chiar rezervaseră deja locația.

Problema? După mai multe vizite la locul ales, cântăreața și-a dat seama că nu îi place deloc locația. Artista avea să declare într-un interviu pentru revista Glamour:

„Am vizitat locul în martie, apoi din nou în iunie și am realizat că îl urăsc”,

Acum întreaga familie este în panică. Mama ei este stresată, iar invitațiile nici măcar nu au fost trimise încă.

Afacerea de modă care s-a închis

Pe lângă muzică, Perrie Edwards a încercat și o carieră în modă. Brandul ei vestimentar Disora, deținut prin compania Indigo Aura, a fost însă închis după ce a acumulat pierderi de peste 300.000 de euro.

Perrie deținea 50% din companie, iar logodnicul ei Alex Oxlade-Chamberlain avea 25%.

În prezent, artista spune că se concentrează din nou pe muzică. Albumul ei solo „Perrie”, lansat în 2025, a ajuns pe locul trei în topurile britanice.

O familie în lumina reflectoarelor

În timp ce Oxlade-Chamberlain încearcă să-și relanseze cariera în fotbal, Perrie Edwards trăiește una dintre cele mai intense perioade din viața ei: două copii, planuri de nuntă, muzică și o carieră care continuă.

Pentru moment însă, artista spune că rolul de mamă este cel care îi aduce cea mai mare bucurie.

