Împreună de 13 ani-Andreea Stanciu, inginerul biomedical care îl susține nutrițional pe Nicolae Stanciu

Nicolae Stanciu, căpitanul echipei naționale a României, este unul dintre cei mai apreciați mijlocași ai generației actuale. Cariera sa impresionantă în Europa și Asia este completată de o viață de familie stabilă și discretă alături de soția sa, Andreea Stanciu. Absolventă de Inginerie Biomedicală la Cluj, Andreea îi este alături de peste un deceniu și promovează un stil de viață sănătos, bazat pe sport și alimentație echilibrată. Împreună formează o familie unită, iar povestea lor a început încă din adolescență și continuă astăzi cu aceeași naturalețe și susținere reciprocă.

Nicolae Stanciu, unul dintre liderii generației actuale a fotbalului românesc

Nicolae Stanciu este considerat unul dintre cei mai importanți mijlocași români ai ultimilor ani. Talentul său tehnic, viziunea de joc și execuțiile spectaculoase l-au transformat într-un jucător esențial pentru echipa națională.

Cariera sa a început la Unirea Alba Iulia, unde a debutat foarte tânăr în Liga a II-a. Evoluțiile sale au atras rapid atenția cluburilor importante, iar ascensiunea nu a întârziat să apară.

Explozia în fotbalul mare a venit la FCSB, unde a devenit unul dintre cei mai buni jucători din Liga 1. A marcat goluri spectaculoase în competițiile europene și a devenit liderul echipei.

În 2016, Stanciu a făcut pasul spre fotbalul occidental, fiind transferat la RSC Anderlecht, într-unul dintre cele mai importante transferuri ale unui fotbalist român din acea perioadă.

Ulterior, a evoluat la mai multe cluburi importante din Europa și Asia, printre care Sparta Praha, Slavia Praha, unde a câștigat titlul și a jucat în competițiile europene, și Wuhan Three Towns, club cu care a cucerit campionatul Chinei.

Performanțele constante l-au menținut printre cei mai apreciați fotbaliști români din străinătate.

Lider al echipei naționale a României

Nicolae Stanciu a debutat la echipa națională a României în 2016, devenind rapid unul dintre jucătorii de bază ai selecționatei.

Mijlocaș ofensiv și adesea căpitan al echipei, Stanciu este apreciat pentru capacitatea de a decide meciuri prin execuții spectaculoase. Golurile de la distanță, loviturile libere precise și pasele decisive sunt printre armele sale principale.

Stilul său de joc este cel al unui playmaker clasic, caracterizat prin tehnică excelentă, șut puternic de la distanță, execuții precise la faze fixe și o viziune de joc care îl ajută să organizeze atacurile echipei.

O nouă etapă în cariera lui Stanciu

Recent, Nicolae Stanciu a făcut o mutare importantă în carieră. După o experiență scurtă în Italia, la Genoa, mijlocașul român a semnat cu clubul chinez Dalian Yingbo, revenind astfel în campionatul Chinei.

Transferul a fost motivat și de oferta financiară foarte bună, clubul oferindu-i aproximativ 3 milioane de euro brut pe an.

Debutul său la noua echipă a fost spectaculos, într-un meci cu multe goluri, încheiat 3–5, în care românul a fost implicat într-o fază dură după un fault puternic care a stârnit emoții în rândul fanilor.

În paralel, Stanciu rămâne un jucător important pentru naționala României, fiind unul dintre liderii generației actuale și un candidat cert pentru convocările din meciurile decisive pentru calificarea la Campionatul Mondial 2026.

Povestea de iubire dintre Nicolae și Andreea Stanciu

Dincolo de terenul de fotbal, Nicolae Stanciu are o poveste de viață discretă, frumoasă și mai ales longevivă alături de soția sa, Andreea Beldean.

Cei doi s-au cunoscut în adolescență și sunt împreună din 12.12.2012, o dată care pentru ei a devenit memorabilă. Dincolo de romantismul momentului, data are și o semnificație aparte pentru cei pasionați de numerologie. Repetarea de trei ori a numărului 12 este considerată specială, deoarece 12 este văzut ca numărul universului, simbol al totalității și al ciclului complet. Încă din Antichitate, filozoful Pitagora asocia numărul 12 cu armonia cosmică: într-un an sunt 12 luni, există 12 semne zodiacale, iar în tradiția creștină Iisus a avut 12 apostoli. Coincidență sau nu, pentru Nicolae și Andreea această dată a devenit începutul unei relații care durează de peste un deceniu și care pare să fi fost „scrisă în stele”.

Fotbalistul a povestit că prima întâlnire a fost una memorabilă.

„M-am dus și am așteptat-o când s-a dat jos din autobuz și acolo ne-am văzut prima dată. Îi văzusem profilul de Facebook. Mie îmi plăcea de ea și chiar m-am îndrăgostit atunci când am văzut-o.”

După cinci ani de relație, Stanciu a cerut-o în căsătorie într-un cadru romantic la Paris. Nunta a avut loc în iunie 2018, la Alba Iulia.

Familia Stanciu, o poveste cu două fetițe

Astăzi, Nicolae și Andreea Stanciu sunt părinții a două fetițe.

Prima lor fiică, Masha Ecaterina, s-a născut în noiembrie 2020 la Praga, în perioada în care Stanciu evolua pentru Slavia Praga. A doua fiică, Zoe Carolina, a venit pe lume în iunie 2022, când fotbalistul juca în China, la Wuhan.

Cei apropiați spun că Nicolae Stanciu este un familist convins și se implică activ în creșterea și educarea copiilor, chiar dacă programul său sportiv este foarte încărcat.

Andreea Stanciu, inginer biomedical și promotoare a unui stil de viață sănătos

Originară din Alba Iulia, Andreea Stanciu a studiat Inginerie Biomedicală la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Chiar dacă nu se știe dacă a profesat în acest domeniu, ea pare să se dedice în prezent familiei și creșterii copiilor.

Născută pe 16 august, o veritabilă Leoaică, Andreea împlinește anul acesta 30 de ani.

În ultimele luni, ea a devenit foarte activă pe rețelele sociale, unde împărtășește cu urmăritorii săi idei despre nutriție, sport și alimentație sănătoasă.

Andreea postează frecvent rețete echilibrate, mese bogate în proteine și sfaturi despre un stil de viață activ. Mic dejunurile sănătoase, shake-urile proteice sau mesele cu ingrediente bio sunt nelipsite din rutina ei.

Sprijinul plin de farmec din spatele performanței

Andreea Stanciu a fost prezentă și la Euro 2024, unde a trăit din tribune unul dintre cele mai importante momente ale carierei soțului său. Ea s-a bucurat intens la golul marcat de Nicolae Stanciu în meciul României cu Ucraina.

Deși în prezent nu îl însoțește în China, Andreea continuă să îi ofere sprijin printr-un stil de viață sănătos și prin ideile de alimentație echilibrată pe care le împărtășește.

După 13 ani de relație, povestea lor rămâne una dintre cele mai stabile și discrete din fotbalul românesc, iar cei doi par să trăiască aceleași sentimente ca în prima zi.

