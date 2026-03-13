Acasă » Știri » Reducere de 39% pentru alimentul nelipsit de pe masa românilor, în LIDL. Se vinde cu doar 16.90 lei/kg

De: Elisa Tîrgovățu 13/03/2026 | 09:13
Românii care vor să facă economii la cumpărături, dar în același timp să beneficieze de produse dintre cele mai consumate, au parte de o ofertă atractivă în această perioadă în magazinele Lidl. Retailerul a anunțat o reducere de 39% la cotletul de porc fără os, unul dintre produsele care se regăsesc frecvent în meniurile multor familii de la noi din țară.

Potrivit ofertei din magazine, cotletul de porc fără os se vinde cu doar 1,69 lei pentru 100 de grame, adică 16,90 lei pe kilogram, un preț considerabil mai mic față de cel obișnuit din supermarketuri. Promoția este valabilă pentru o perioadă limitată și, ca în cazul multor reduceri, doar în limita stocurilor disponibile.

Un produs foarte popular în bucătăria românească

Carnea de porc rămâne una dintre cele mai consumate tipuri de carne în România. Cotletul fără os este printre preferatele cumpărătorilor. Acesta este apreciat și căutat pentru faptul că poate fi preparat rapid și în multe moduri diferite.

De exemplu, cotletul de porc este adesea folosit pentru șnițele, fripturi la tigaie sau la cuptor, preparate la grătar, rețete cu sos sau garnituri. Versatilitatea acestui produs îl face o alegere frecventă pentru mesele de zi cu zi, dar și pentru ocazii speciale.

Economie pentru cumpărători

În mod normal, prețul cotletului de porc fără os în supermarketuri poate ajunge până la 25–26 de lei pe kilogram, uneori chiar mai mult, în funcție de retailer sau de proveniența produsului.

Cu alte cuvinte, oferta actuală de la Lidl constituie o diferență de aproape 10 lei la kilogram. Asta poate reprezenta o economie semnificativă pentru familiile care cumpără cantități mai mari.

Promoțiile de acest tip sunt frecvent folosite de marile lanțuri de retail pentru a atrage clienții în magazine, mai ales în contextul în care prețurile alimentelor au crescut în ultimii ani.

Reprezentanții retailerului precizează că oferta este disponibilă doar pentru câteva zile. Produsele pot dispărea rapid de pe rafturi, mai ales în magazinele cu trafic ridicat. Motiv pentru care, clienții care vor să profite de prețul redus sunt sfătuiți să verifice disponibilitatea produsului în magazinele Lidl din apropiere și să meargă la cumpărături cât timp promoția este încă activă.

Astfel de reduceri la produse de bază, precum carnea de porc, sunt urmărite de mulți consumatori. Cu atât mai mult cu cât în perioadele în care bugetul pentru cumpărături trebuie gestionat cu mai multă grijă.

