Jador renunță la muzică! Mesajul pe care l-a transmis în urmă cu puțin timp: „Nu știu ce va urma”

Unul dintre cei mai cunoscuți maneliști, Jador, le-a transmis fanilor un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, anunțând că a decis să ia o pauză de la muzică. Artistul a spus că simte nevoia să se oprească pentru o perioadă, după ani în care a muncit aproape fără întrerupere.
Jador a explicat că, încă din 2019, viața lui s-a învârtit aproape exclusiv în jurul muzicii. Concertele, înregistrările și proiectele muzicale au făcut parte din rutina sa zilnică, iar acum simte că este momentul să își acorde timp pentru a se regăsi și pentru a-și recăpăta energia. Totodată, acesta îți va dedica timpul familiei, inclusiv băiețelului său, Avraam, în vârstă de aproape 10 luni.
În mesajul publicat pe rețelele de socializare, artistul a ținut să precizeze că decizia nu are legătură cu vreo strategie de promovare sau cu un plan de marketing. El a subliniat că a fost mereu sincer cu publicul său și că a ales să împărtășească deschis atât momentele frumoase din viața lui, cât și pe cele dificile.
Jador a recunoscut că nici el nu știe exact cât va dura această pauză și dacă este doar o perioadă de respiro sau dacă va însemna o schimbare mai mare în cariera sa. Artistul spune că timpul va arăta ce va urma.
„Salutare, Jadorașii mei,
Vreau să vă spun ceva din suflet şi o să fiu sincer cu voi, aşa cum am fost mereu.
Am decis să iau o pauză de la muzică. Nu ştiu cât va dura… şi nici nu ştiu dacă este doar o perioadă sau dacă va fi ceva definitiv.
Din 2019 nu m-am oprit deloc. Am trăit pentru muzică zi şi noapte, dar în momentul ăsta simt că am nevoie să mă opresc puţin şi să-mi recapăt puterile.
Și vreau să fie clar pentru toată lumea: nu este marketing, nu este o strategie şi nu este un film. Eu mereu am fost transparent cu voi şi cu viața mea reală. V-am arătat tot-şi momentele bune, şi cele grele.
Nu ştiu ce va urma. Poate e doar o pauză… poate va fi mai mult. Timpul o să spună”, a scris Jador pe rețelele de socializare.
În același timp, cântărețul le-a mulțumit fanilor pentru susținerea oferită de-a lungul anilor. El a spus că este recunoscător tuturor celor care i-au ascultat piesele și care au rezonat cu emoțiile pe care a încercat să le transmită prin muzica sa.
Vreau doar să vă mulțumesc din suflet că mi-aţi ascultat muzica şi că aţi rezonat cu sufletul meu pe care l-am pus în fiecare piesă pentru voi. Sper că v-am alinǎt durerile măcar o dată şi că v-am făcut viața puţin mai frumoasă prin muzica mea. Vă iubesc şi vă sunt recunoscător pentru tot”, a încheiat manelistul mesajul.
