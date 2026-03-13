Jador renunță la muzică! Mesajul pe care l-a transmis în urmă cu puțin timp: „Nu știu ce va urma”

Unul dintre cei mai cunoscuți maneliști, Jador, le-a transmis fanilor un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, anunțând că a decis să ia o pauză de la muzică. Artistul a spus că simte nevoia să se oprească pentru o perioadă, după ani în care a muncit aproape fără întrerupere.

Jador a explicat că, încă din 2019, viața lui s-a învârtit aproape exclusiv în jurul muzicii. Concertele, înregistrările și proiectele muzicale au făcut parte din rutina sa zilnică, iar acum simte că este momentul să își acorde timp pentru a se regăsi și pentru a-și recăpăta energia. Totodată, acesta îți va dedica timpul familiei, inclusiv băiețelului său, Avraam, în vârstă de aproape 10 luni.

Jador va renunța la muzică

În mesajul publicat pe rețelele de socializare, artistul a ținut să precizeze că decizia nu are legătură cu vreo strategie de promovare sau cu un plan de marketing. El a subliniat că a fost mereu sincer cu publicul său și că a ales să împărtășească deschis atât momentele frumoase din viața lui, cât și pe cele dificile.

Jador a recunoscut că nici el nu știe exact cât va dura această pauză și dacă este doar o perioadă de respiro sau dacă va însemna o schimbare mai mare în cariera sa. Artistul spune că timpul va arăta ce va urma.

„Salutare, Jadorașii mei,

Vreau să vă spun ceva din suflet şi o să fiu sincer cu voi, aşa cum am fost mereu.

Am decis să iau o pauză de la muzică. Nu ştiu cât va dura… şi nici nu ştiu dacă este doar o perioadă sau dacă va fi ceva definitiv.

Din 2019 nu m-am oprit deloc. Am trăit pentru muzică zi şi noapte, dar în momentul ăsta simt că am nevoie să mă opresc puţin şi să-mi recapăt puterile.

Și vreau să fie clar pentru toată lumea: nu este marketing, nu este o strategie şi nu este un film. Eu mereu am fost transparent cu voi şi cu viața mea reală. V-am arătat tot-şi momentele bune, şi cele grele.

Nu ştiu ce va urma. Poate e doar o pauză… poate va fi mai mult. Timpul o să spună”, a scris Jador pe rețelele de socializare.

În același timp, cântărețul le-a mulțumit fanilor pentru susținerea oferită de-a lungul anilor. El a spus că este recunoscător tuturor celor care i-au ascultat piesele și care au rezonat cu emoțiile pe care a încercat să le transmită prin muzica sa.

Vreau doar să vă mulțumesc din suflet că mi-aţi ascultat muzica şi că aţi rezonat cu sufletul meu pe care l-am pus în fiecare piesă pentru voi. Sper că v-am alinǎt durerile măcar o dată şi că v-am făcut viața puţin mai frumoasă prin muzica mea. Vă iubesc şi vă sunt recunoscător pentru tot”, a încheiat manelistul mesajul.

