A devenit un lux pentru români. Leguma din piețe care costă cât două kilograme de carne

Din cauza prețurilor care au explodat în ultima vreme, românii au început să cumpere tot mai rar unele produse. Printre ele se numără cartofii noi, care au început să apară în piețe la prețuri destul de mari. În unele situații, un kilogram ajunge să coste aproape cât două kilograme de carne.

În piețele din Timișoara au început să apară deja primii cartofi noi. În schimb, prețul i-a luat prin surprindere pe mulți cumpărători. Aceștia se vând cu aproape 35 de lei kilogramul, ei fiind aduși din Ungaria.

Pe de altă parte, prețul este mai mic decât la începutul sezonului. În urmă cu aproape o săptămână, același produs era în valoare de 40 de lei kilogramul. În primele zile în care au apărut pe piață, tarifele au fost și mai mari.

Conform vânzătorilor, primele legume de sezon sunt etichetate ca fiind „delicatese”, întrucât cantitățile sunt mici, iar cererea este mare.

Motivul pentru care cartofii sunt atât de scumpi la începutul sezonului

Comercianții susțin că primele loturi de cartofi noi sunt cele mai scumpe. Producția este limitată, iar transportul din alte țări contribuie la creșterea substanțială a costurilor.

„Cred că 60 de lei, 60-55 sigur. Aia a fost prima strigare la ei. Iar acum, încet, încet tot scad. Sigur și săptămâna care vine vor scădea. […]”, a transmis Andreea Adăescu.

Comercianții mărturisesc faptul că au adus cartofii noi în piețe mai ales la cererea clienților, chiar dacă știau că prețul este încă foarte ridicat.

„Noi am adus în prima zi cartofii noi, pentru că ne-au cerut clienții. Am și discutat cu ei și le-am explicat de ce nu îi am încă, pentru că prețurile sunt prea sus. Și când le-am spus că sunt 45-50 de lei, au zis: ”mai așteptăm”. Și acum, dacă au mai scăzut, este un preț mai rezonabil și un pic de poftă acolo merită încercat.”, a mai adăugat Andreea Adăescu.

Românii cumpără cartofi chiar și la aceste prețuri

Cu toate că prețul rămâne ridicat, mulți clienți aleg să cumpere măcar o cantitate mică. Pentru unii cumpărători, cartofii noi sunt o tradiție de primăvară.

Un kilogram de cartofi noi ajunge să coste cât aproape zece kilograme de cartofi obișnuiți sau cât aproape două kilograme de carne. Chiar și în aceste condiții, unii cumpărători aleg să cumpere cantități mici, doar pentru a se bucura de gustul lor specific.

Situația nu este una neobișnuită și amintește de alte produse de sezon care apar pe piață la prețuri foarte ridicate. Un exemplu sunt primele cireșe din an, care sunt vândute adesea la sume considerabile.

Conform comercianților, atunci când vor ajunge pe tarabe, cireșele ar putea costa în jur de 250 de lei kilogramul, un preț care le transformă, cel puțin la începutul sezonului, într-un adevărat lux pentru mulți români.

