Românii care primesc mai mulți bani de la 1 iulie. Ilie Bolojan a făcut anunțul

Românii se confruntă în ultima perioadă cu dificultăți financiare din cauza scumpirilor și a creșterii prețurilor la produse și servicii esențiale. Veștile bune vin însă acum din partea Guvernului: salariul minim pe economie va fi majorat, oferind un sprijin concret angajaților cu venituri mai mici și contribuind la îmbunătățirea puterii de cumpărare.

Guvernul a decis majorarea salariului minim pe economie, o măsură care va avea impact direct asupra veniturilor a milioane de angajați din România. Noua valoare a fost stabilită în cadrul unei ședințe oficiale și va intra în vigoare începând din vara anului 2026. Decizia era așteptată de mult timp de persoanele plătite cu salariul minim, pentru care această schimbare va însemna un venit lunar ceva mai mare.

Salariul minim pe economie va crește

Anunțul privind creșterea salariului minim a fost făcut după ședința Executivului, în cadrul unor declarații susținute de Ilie Bolojan, alături de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Nadina Dogioiu. Oficialii au prezentat principalele măsuri incluse în bugetul pentru anul 2026 și au explicat că majorarea salariului minim face parte din planul de ajustare economică pentru perioada următoare.

Conform deciziei adoptate de Guvernul României, salariul minim brut pe economie va crește începând cu data de 1 iulie 2026. Valoarea acestuia va urca de la 4.050 de lei la 4.325 de lei brut lunar, ceea ce înseamnă o majorare de 275 de lei. Creșterea va influența direct veniturile angajaților care sunt remunerați la nivelul minim stabilit prin lege.

Proiectul bugetului de stat pentru anul 2026, care include și această majorare, urmează să fie transmis în Parlament pentru dezbatere și aprobare. După adoptarea sa, noul nivel al salariului minim va deveni oficial, iar angajații plătiți la acest nivel vor începe să primească salarii mai mari din a doua jumătate a anului.

