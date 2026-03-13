Alertă la granița României. Mesaj RO-Alert în Tulcea după detectarea unei drone în apropiere

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că sistemele radar au detectat ținte aeriene la nord de județul Tulcea, în zona Chilia Veche-Vâlcove, vineri dimineață, în jurul orei 10.00. Ca urmare a acestei situații, sistemele de apărare antiaeriană au fost activate, iar două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană Borcea au decolat pentru cercetarea și monitorizarea spațiului aerian.

Tulcenii au fost avertizați prin RO-ALERT să rămână calmi și să se adăpostească în beciuri, adăposturi civile sau în interiorul locuințelor, departe de geamuri și pereți exteriori, după ce autoritățile au semnalat posibilitatea ca resturi de dronă să fi căzut pe teritoriul României, în zona Chilia Veche-Vâlcove. Echipe specializate sunt pregătite să intervină imediat în teren pentru a demara operațiunile de căutare și evaluare, în scopul protejării populației și stabilirii cu exactitate a situației. Autoritățile fac apel la calm și la respectarea indicațiilor transmise prin sistemele oficiale de alertă.

„Vineri, 13 martie, sistemele radar ale MApN au detectat, în jurul orei 10.00, ținte aeriene la nord de județul Tulcea (zona Chilia Veche-Vâlcove).

Sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în stare de alertă, iar două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană Borcea au decolat pentru cercetarea și monitorizarea spațiului aerian.

La ora 10.05 a fost emis mesaj de avertizare a populației prin sistemul RO-ALERT, pentru zona vizată.

Din datele existente până la această oră, este posibil ca resturi de dronă să fi căzut și pe teritoriul României, în zona Chilia Veche. Echipe specializate sunt pregătite să intervină în teren pentru a demara o operațiune de căutare”, a transmis Ministerul Apărării Naționale.

RO-Alert a răsunat în județul Tulcea

Mesajul de RO-Alert fost transmis în contextul semnalării unor ținte în proximitatea frontierei cu Ucraina, după ce, în seara zilei de 12 martie, trupele ruse au atacat cu drone infrastructura portuară din regiunea Odesa, avariind un depozit cu produse alimentare, potrivit autorităților locale.