De: Andreea Stăncescu 13/03/2026 | 12:52
Comunicat: Experiență Michelin la Athénée Palace

Pe 22 martie, începând cu ora 19.00, InterContinental Athénée Palace Bucharest găzduiește evenimentul Una Notte Sotto Le Stelle în istoricul Le Diplomate Ballroom, o cină exclusivistă semnată de Chef invitat Richard Abou Zaki.

O seară memorabilă vă așteaptă in decorul exclusivist al Le Diplomate Ballroom în cadrul evenimentului Una Notte Sotto Le Stelle, unde Chef Richard Abou Zaki va crea o experiență gastronomică de rang Michelin îmbinând arta culinară de tradiție italiană cu precizia și eleganța fine dining-ului contemporan.

Meniul serii Una Notte Sotto Le Stelle propune o călătorie gastronomică fermecătoare cu accente italienești ce începe cu un delicat Amuse Bouche și continuă cu un starter rafinat de Amberjack cu sos mediteranean, triptic de lămâie, dashi cu flori și busuioc, urmat de un Risotto Adriatic cu măsline „Tenera Ascolana”, biban de mare și fenicul sălbatic.

Experiența culinară evoluează cu Tortellini în cremă de Parmigiano Reggiano maturat 30 de luni și cu un spectaculos preparat de Vită în stil Rossini, afumată la lemn de cireș, cu sos de foie gras, ierburi aromatice, ulei de tarhon, trufă neagră și Madeira, pentru ca finalul să fie marcat de desertul iconic Coccobello al Mare, o asociere spectaculoasă de stridie Gillardeau cu înghețată de cocos și fructul pasiunii, totul armonizat printr-un pairing atent ales de vinuri Jidvei.

Pentru detaliile complete, meniu și rezervări, vă rugăm să accesați pagina evenimentului

