Acasă » Exclusiv » Cum arată azi sexy-notărița care ținea prima pagină a tabloidelor în urmă cu 10 ani. ”Parcă s-a criogenat!”

Cum arată azi sexy-notărița care ținea prima pagină a tabloidelor în urmă cu 10 ani. ”Parcă s-a criogenat!”

De: Luciana Popescu 13/03/2026 | 13:37
Cum arată azi sexy-notărița care ținea prima pagină a tabloidelor în urmă cu 10 ani. ”Parcă s-a criogenat!”
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
20 poze
Vezi galeria foto

În urmă cu aproximativ un deceniu, numele Paula Cojocari era frecvent asociat cu paginile mondene. Aparițiile sale elegante, stilul atent și prezența constantă în cercuri sociale de elită o transformaseră într-un personaj urmărit de presa tabloidă. Astăzi, însă, viața ei se desfășoară într-un registru mult mai discret și profesional. Paula Cojocari este notar public în Timișoara, cu peste 20 de ani de experiență în domeniu, și conduce un birou notarial activ, unde activitatea juridică este prioritatea de zi cu zi. Dar frumoasa blondină parca a oprit timpul în loc și a descoperit secretul pentru tinerețea veșnică. CANCAN.RO vă dezvăluie cum arată astăzi Paula Cojocari, v-am pregătit o serie de fotografii incredibile.

În anul 2015, Paula Cojocari își făcea debutul în lumea mondenă. Ca și acum, era o  blondă superbă,, cu trăsături aproape perfecte. Fiica lui “nea Jean”, cum îl alintă prietenii pe Ioan Cojocari, fostul secretar al Primăriei Timișoara,  este mândria lui, însă nu a fost nevoit să investească foarte mult în ea, și asta pentru că Paula și-a ales o meserie foarte „bănoasă”, aceea de notar. Femeia a știut ce vrea de la viață. CANCAN.RO vă prezintă chiar acum fotografii cu frumoasa Paula, la începutul carierei. Încă de atunci, bărbații suspinau după ea pentru că fiica lui Ioan Cojocari era doar o tânără extrem de elegantă și superbă, la începutul unui drum de succes. Încă de atunci, sexy notărița iubea să trăiască în lux și opulență. Ținea paginile ziarelor mondene pentru că Paula umbla doar în mașini de lux, cercuri exclusiviste, avea doar apariții în cluburi de fițe și vacanțe exotice.

Paula Cojocari, la începutul carierei sale, pe vremea când ținea prima pagină a tabloidelor și Paula Cojocari acum- sursa- social media

Paula Cojocari a descoperit secretul „tinereții fără bătrânețe”

Astăzi, Paula are o frumusețe la fel de radiantă. S-a mai maturizat, a devenit un etalon al eleganței, dar trăsăturile i-au rămas neschimbate, doar îmbunătățite. Chiar dacă nu mai apare la fel de des în atenția presei mondene, noi am observat că timpul pare să nu-și fi pus amprenta asupra ei. Acum, este o femeie cu o carieră de succes ca notar public în Timișoara cu peste 20 de ani de experiență și conduce cu clasă și stil un birou notarial din centrul orașului. Departe de agitația mondenă de altădată, Paula Cojocari pare să fi ales un echilibru între viața profesională și discreția personală, fără să renunțe însă la imaginea elegantă care a făcut-o remarcată în trecut.

Paula Cojocari, în prezent- sursa- social media

Paula este cea mai sexy notăriță din Timișoara

Așa cum vă spuneam, timpul a trecut, dar prezența Paulei a rămas la fel. Tânăra notăriță a apelat la medicul estetician pentru a-și șlefui și mai tare trăsăturile și atuurile de la mama natură. Paul Cojocari a devenit în timp o figură misterioasă, care preferă să își țină viața privată departe de ochii publicului. Blondina a fost căsătorită cu fotbalistul spaniol Victor Aldana Maeste, dar au divorțat în 2009, iar Paula a rămas cu fiica lor. De atunci nu s-a mai afișat cu nimeni, dar suntem convinși că domnii o curtează la orice pas.

CITEȘTE ȘI:

Delia, ”maraton” în Herăstrău cu ochii pe brățara fitness. ”Luptă” să fie cea mai sexy artistă și în 2026!

Nu a ajuns ispită la Insula Iubirii, dar și-a făcut talentul în viața reală! Influencerul de 24 de ani a pus mâna pe “sexy-doctorița” (32 de ani)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
„Prințișorul taxiurilor” nu renunță! A dezgropat un dosar aflat cinci ani la „sertar” pentru că dorește să-și demonstreze nevinovăția totală
Exclusiv
„Prințișorul taxiurilor” nu renunță! A dezgropat un dosar aflat cinci ani la „sertar” pentru că dorește să-și demonstreze…
„Mogulul Calapoadelor” și-a umplut Ferrari-ul Portofino cu buchete imense de flori. Apariție care a întors toate privirile în Capitală
Exclusiv
„Mogulul Calapoadelor” și-a umplut Ferrari-ul Portofino cu buchete imense de flori. Apariție care a întors toate privirile în…
The Guardian: Piesa României la Eurovision stârnește controverse. Se cere descalificarea
Mediafax
The Guardian: Piesa României la Eurovision stârnește controverse. Se cere descalificarea
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată România
Gandul.ro
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza...
FOTO. Ce transformare pentru Simona Halep. Imaginile momentului: radiază de fericire
Prosport.ro
FOTO. Ce transformare pentru Simona Halep. Imaginile momentului: radiază de fericire
O cântăreață și-ar fi băgat coada în familia unui mare sportiv. Starul, pus să plătească milioane de dolari
Adevarul
O cântăreață și-ar fi băgat coada în familia unui mare sportiv. Starul, pus...
Un avion american de realimentare KC-135 Stratotanker s-a prăbuşit în Irak
Digi24
Un avion american de realimentare KC-135 Stratotanker s-a prăbuşit în Irak
Noul mesaj al lui Donald Trump despre Iran: „În calitate de al 47-lea președinte al SUA, îi ucid. Ce mare onoare este să fac asta”
Mediafax
Noul mesaj al lui Donald Trump despre Iran: „În calitate de al 47-lea...
Parteneri
Cristina Șișcanu, imagini incendiare după ce a slăbit enorm! Soția lui Mădălin Ionescu arată mai bine ca niciodată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cristina Șișcanu, imagini incendiare după ce a slăbit enorm! Soția lui Mădălin Ionescu arată mai...
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Prosport.ro
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Aventura ascunsă a lui Mugurel Vrabete. S-a iubit cu o solistă mai tânără cu 32 de ani decât el
Click.ro
Aventura ascunsă a lui Mugurel Vrabete. S-a iubit cu o solistă mai tânără cu 32...
Statele Unite vor să „divizeze Europa”, spune Kaja Kallas: „Au fost foarte clare. Nu le place Uniunea Europeană”
Digi 24
Statele Unite vor să „divizeze Europa”, spune Kaja Kallas: „Au fost foarte clare. Nu le...
Misterul dispariției avioanelor militare chineze din jurul Taiwanului
Digi24
Misterul dispariției avioanelor militare chineze din jurul Taiwanului
Toate amenzile de circulație se majorează de la 1 iulie! Pentru viteză, sancțiunea maximă depășește 4.300 de lei
Promotor.ro
Toate amenzile de circulație se majorează de la 1 iulie! Pentru viteză, sancțiunea maximă depășește...
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Iranul a făcut „franjuri” apărarea aeriană a SUA. Implicații pentru România
go4it.ro
Iranul a făcut „franjuri” apărarea aeriană a SUA. Implicații pentru România
Semnal fără precedent din Cosmos, detectat pe Pământ!
Descopera.ro
Semnal fără precedent din Cosmos, detectat pe Pământ!
Noul film Mario sosește în cinema la începutul lunii aprilie
Go4Games
Noul film Mario sosește în cinema la începutul lunii aprilie
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată România
Gandul.ro
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Anca Mireanu preia conducerea Board-ului companiei Titluri Quality, parte a Grupului ARCMEDIA
Anca Mireanu preia conducerea Board-ului companiei Titluri Quality, parte a Grupului ARCMEDIA
Cum a fost păcălită o femeie de un escroc, prin telefon. A rămas fără mii de lei în cont
Cum a fost păcălită o femeie de un escroc, prin telefon. A rămas fără mii de lei în cont
Generația Z se prezintă la interviuri alături de părinți. Angajatorii trag un semnal de alarmă
Generația Z se prezintă la interviuri alături de părinți. Angajatorii trag un semnal de alarmă
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – Poli Iași, sâmbătă, 14 martie 2026, ...
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – Poli Iași, sâmbătă, 14 martie 2026, de la ora 12:30
Accident în Sectorul 2 al Capitalei! O mașină s-a răsturnat pe linia de tramvai
Accident în Sectorul 2 al Capitalei! O mașină s-a răsturnat pe linia de tramvai
Alertă pentru datornicii la stat. ANAF începe să trimită notificări oficiale
Alertă pentru datornicii la stat. ANAF începe să trimită notificări oficiale
Vezi toate știrile