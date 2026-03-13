Cum arată azi sexy-notărița care ținea prima pagină a tabloidelor în urmă cu 10 ani. ”Parcă s-a criogenat!”

În urmă cu aproximativ un deceniu, numele Paula Cojocari era frecvent asociat cu paginile mondene. Aparițiile sale elegante, stilul atent și prezența constantă în cercuri sociale de elită o transformaseră într-un personaj urmărit de presa tabloidă. Astăzi, însă, viața ei se desfășoară într-un registru mult mai discret și profesional. Paula Cojocari este notar public în Timișoara, cu peste 20 de ani de experiență în domeniu, și conduce un birou notarial activ, unde activitatea juridică este prioritatea de zi cu zi. Dar frumoasa blondină parca a oprit timpul în loc și a descoperit secretul pentru tinerețea veșnică. CANCAN.RO vă dezvăluie cum arată astăzi Paula Cojocari, v-am pregătit o serie de fotografii incredibile.

În anul 2015, Paula Cojocari își făcea debutul în lumea mondenă. Ca și acum, era o blondă superbă,, cu trăsături aproape perfecte. Fiica lui “nea Jean”, cum îl alintă prietenii pe Ioan Cojocari, fostul secretar al Primăriei Timișoara, este mândria lui, însă nu a fost nevoit să investească foarte mult în ea, și asta pentru că Paula și-a ales o meserie foarte „bănoasă”, aceea de notar. Femeia a știut ce vrea de la viață. CANCAN.RO vă prezintă chiar acum fotografii cu frumoasa Paula, la începutul carierei. Încă de atunci, bărbații suspinau după ea pentru că fiica lui Ioan Cojocari era doar o tânără extrem de elegantă și superbă, la începutul unui drum de succes. Încă de atunci, sexy notărița iubea să trăiască în lux și opulență. Ținea paginile ziarelor mondene pentru că Paula umbla doar în mașini de lux, cercuri exclusiviste, avea doar apariții în cluburi de fițe și vacanțe exotice.

Paula Cojocari a descoperit secretul „tinereții fără bătrânețe”

Astăzi, Paula are o frumusețe la fel de radiantă. S-a mai maturizat, a devenit un etalon al eleganței, dar trăsăturile i-au rămas neschimbate, doar îmbunătățite. Chiar dacă nu mai apare la fel de des în atenția presei mondene, noi am observat că timpul pare să nu-și fi pus amprenta asupra ei. Acum, este o femeie cu o carieră de succes ca notar public în Timișoara cu peste 20 de ani de experiență și conduce cu clasă și stil un birou notarial din centrul orașului. Departe de agitația mondenă de altădată, Paula Cojocari pare să fi ales un echilibru între viața profesională și discreția personală, fără să renunțe însă la imaginea elegantă care a făcut-o remarcată în trecut.

Paula este cea mai sexy notăriță din Timișoara

Așa cum vă spuneam, timpul a trecut, dar prezența Paulei a rămas la fel. Tânăra notăriță a apelat la medicul estetician pentru a-și șlefui și mai tare trăsăturile și atuurile de la mama natură. Paul Cojocari a devenit în timp o figură misterioasă, care preferă să își țină viața privată departe de ochii publicului. Blondina a fost căsătorită cu fotbalistul spaniol Victor Aldana Maeste, dar au divorțat în 2009, iar Paula a rămas cu fiica lor. De atunci nu s-a mai afișat cu nimeni, dar suntem convinși că domnii o curtează la orice pas.

