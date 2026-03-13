Acasă » Știri » Generația Z se prezintă la interviuri alături de părinți. Angajatorii trag un semnal de alarmă

Generația Z se prezintă la interviuri alături de părinți. Angajatorii trag un semnal de alarmă

De: Elisa Tîrgovățu 13/03/2026 | 14:33
Sursa foto: Pixabay

Pentru cei aflați la început de drum în carieră, interviul de angajare pare să le dea mari bătăi de cap. Motiv pentru care, unii dintre tineri au nevoie de susținerea familiei. Noul fenomen îi aduce pe părinți în fața angajatorilor. Asta deși, nu ei sunt cei care au nevoie de job.

O cercetare realizată de platforma de carieră Zety arată că unul din cinci candidați din generația Z a participat la un interviu de angajare însoțit de un părinte. În unele situații, mama sau tatăl ajung chiar să discute sau să negocieze salariul în locul tânărului.

Acest fenomen apare într-un context dificil pentru tinerii aflați la început de drum profesional. Generația Z se confruntă cu una dintre cele mai complicate perioade din ultimii ani: milioane de tineri sunt șomeri. Un număr record nu sunt înscriși în nicio formă de educație, nu au un loc de muncă și nu participă la programe de formare, potrivit publicației fortune.ro.

Angajatorii atrag atenția

Unii tineri aleg să meargă la interviuri însoțiți de părinți, care ajung uneori să le susțină competențele și abilitățile în fața angajatorilor. Fenomenul nu se limitează însă la simple discuții online sau la un sprijin discret.

Mulți părinți participă efectiv la întâlniri. Tot ei își ajustează programul de lucru și stau la aceeași masă cu potențialul angajator al copilului.

Conform studiului realizat de platforma de carieră Zety, unul din cinci respondenți spune că un părinte a luat legătura în numele său cu un posibil angajator sau recrutor. Acest lucru poate însemna un telefon către managerul de recrutare pentru a recomanda copilul sau trimiterea unui e-mail către recrutor pentru a cere informații despre o candidatură pe care tânărul nu a mai urmărit-o ulterior.

Sursa foto: Pixabay

În unele situații, implicarea părinților merge și mai departe. O treime dintre respondenți afirmă că au primit ajutor de la părinți pentru negocierea salariului. Aproape 10% spun că i-au lăsat pe mama sau pe tatăl lor să negocieze direct cu angajatorul.

Implicarea familiei continuă uneori chiar și după angajare. Mai mult de jumătate dintre tinerii chestionați – 56% – afirmă că părinții au venit să le vadă locul de muncă în afara unor evenimente oficiale.

Specialiștii susțin că sprijinul familiei poate fi util, dar doar până la un punct. Una este ca un părinte să ajute la corectarea unui CV sau să ofere sfaturi, și cu totul altceva înseamnă să participe la interviu sau să negocieze direct cu angajatorul. În astfel de cazuri, ceea ce ar trebui să fie sprijin riscă să devină, pentru recrutori, un adevărat semnal de alarmă.

