Acasă » Știri » Aglomerație în centrul Iașului. Sute de tineri au așteptat să primească shaorma gratuită

De: Elisa Tîrgovățu 13/03/2026 | 14:49
Sute de tineri au luat parte la deschiderea unui fast-food din centrul Iașului. Șirul de oameni care așteptau porția gratuită s-a întins pe sute de metri.

O ofertă tentantă și de nerefuzat a reușit să adune sute de persoane în stradă, la Iași. Un fast-food recent deschis a anunțat că oferă sharoma gratuită timp de două zile. Vestea s-a răspândit într-un interval de timp foarte scurt în mediul online.

Astfel că, în câteva ore s-a format o coadă uriașă în fața localului, șirul de clienți s-a răspândit pe câteva sute de metri.

Conform publicației ziaruldeiasi.ro, majoritatea celor veniți erau tineri care sperau să prindă oferta gratuită a fast-food-ului, specializat în shaorma iordaniană.

Administratorii au transmis că, pentru a marca inaugurarea, vor oferi shaorma gratuită timp de aproximativ 10 ore, pe parcursul a două zile, în intervalul 15:00–20:00. După publicarea anunțului pe rețelele sociale, sute de persoane s-au adunat în fața localului. Martorii spun că rândul se întindea pe câteva sute de metri.

Sute de tineri au stat astfel la coadă, la Iași, pentru a primi o shaorma gratuită de la un fast-food abia deschis.

Imagini virale pe rețelele de socializare

Înregistrările apărute pe internet arată zeci de tineri aliniați pe trotuar, așteptând să ajungă la tejghea. Mulți dintre ei au venit special pentru promoție, după ce au văzut anunțul online.

Nu este prima dată când o promoție de acest tip provoacă aglomerație în Iași. Un caz similar a avut loc în 2022, când un alt fast-food din oraș a anunțat că oferă shaorma gratuită pentru a marca atingerea pragului de 10.000 de urmăritori pe TikTok.

Tags:

Recomandarea video

