Bani puțini, muncă multă. Domeniile în care se câștigă cel mai puțin în România

Multe locuri de muncă din România oferă salarii peste medie. Cu toate astea, există situații în care un angajat este plătit mai puțin decât ar merita. Vezi mai jos care sunt cele mai slab renumerate locuri de muncă.

Piața muncii de la noi este dinamică și există multe posibilități de angajare. Salariile nu sunt pe măsura așteptărilor, din acest motiv mulți oameni se reprofilează. Cele mai puțin bune locuri de muncă la care te poți angaja în 2026 din cauza salariului mediu scăzut sunt saloanele și clinicile de înfrumusețare, la pază și protecție, retail și call center, turism și industria alimentară.

Unde se plătește cel mai puțin

Cel mai mic salariu în prezent îl oferă saloanele și clinicile de înfrumusețare. Aici un angajat primește în jur de 3.900 de lei pe lună. Pe lângă salariul mic programul este în general prelungit sau lucrează inclusiv în weekend și nu sunt plătiți în plus pentru aceste ture sau ore suplimentare. Cei mai mulți pot primi bani în plus în urma bacșișurilor lăsate de clienți, însă acestea nu sunt neapărat un plus deoarece banii se investesc în general pe cursuri suplimentare pe care angajații și le plătesc singuri.

Pe locul doi în lista cu cel mai mic salariu se află job-ul pază și protecție. Un angajat aici are un salariu de 4.000 de lei, mult prea puțin pentru munca pe care o depun. Aceștia trebuie să rămână treji la ore foarte târzii în condiții dificile și trebuie să fie foarte atenți la ce se întâmplă în jur. Retail-ul și call center-ul sunt și ele în top. Ei câștigă în medie 4.200 de lei. Programul este în general în ture, mai ales de sărbători sau în weekend. În multe locuri de muncă din acest domeniu nu se plătesc orele în plus. Turismul, un domeniu la care te așteptai să fie un salariu mult mai mare răsplătește angajații cu 4.400 de lei pe lună. Perioadele aglomerate pot fi un avantaj pentru ei deoarece bacșișul compensează salariul de bază. Salariile de aproxiativ 4.500 de lei ajung la cei din industria alimentară.

De ce sunt salariile mici și nu cresc

Domeniile menționate mai sus au câteva lucruri în comun. Toate acestea necesită califcare minimă sau medie, au un volum mare de forță de muncă, nu presupun poziții de decizie și au o marjă de profit redusă sau depind de consumul populației.

VEZI ȘI: Ce salariu are un angajat la Profi. Cât primește lunar

Ce salarii au angajații de la McDonald’s în 2026. Cât primesc lunar, de fapt