Ce salariu are un vulcanizator în 2026. Cât câștigă lunar, de fapt

De: Denisa Crăciun 20/02/2026 | 17:01
Un vulcanizator din România are un salariu neașteptat. Salariul variază în funcție de localitate, dar și de experiența pe care o are. Venitul provine din mai multe componente.

Salariul pe care îl are un vulcanizator în România în 2026 este unul surprinzător. Salariul mediu pornește de la 4.300 de lei și poate ajunge la 5.500 de lei net pe lună. Totuși suma diferă de la o localitate la alta, dar și experiența este un factor important atunci când vorbim de un salariu. În București de exemplu, salariul poate ajunge la peste 6.000 de lei pe lună. Un angajat la început de drum primește pe lună aproximativ 2.300-2.850 de lei pe lună.

Salariile pot varia și în funcție de alți factori. Pe lângă experiența profesională, ceea ce determină salariul unui vulcanizator este și sezonul la care ne referim. De cele mai multe ori ajungem la vulcanizare atunci când apar primele semne ale iernii, sau primăvara devreme. Octombrie și noiembrie sunt lunile cele mai aglomerate, deci și perioada în care salariile cresc. Același lucru se întâmplă atunci când schimbăm anvelopele de iarnă cu cele de vară, adică în lunile martie și aprilie. Comisioanele fac și ele parte din factorii care pot decide ce salariu ia un vulcanizator.

Care este structura salariului unui vulcanizator

Când vine vorba de cum e structurat salariul avem mai multe componente importante. Multe oferte de la diverse firme de vulcanizare oferă un salariu de bază. La acesta se adaugă și bonusuri, realizate din comisioane din presiune, vulcanizare și anvelope.

Media națioală a salarilor unui angajat la vulcanizare

Conform unor studii realizate în februarie 2026, un angajat la o vulcanizare auto câștigă în medie aproximativ 1.091 euro pe lună, adică în jur de 5.400 de lei. Cu toate acestea există variații, iar suma poate ajunge între 12.800 și 13.300 de euro pe an.

Pe un site de angajare apare un top al salariilor pe funcții similare. Un mecanic auto câștigă lunar în jur de 1,2 mii de euro. Cel mai mare salariu din acest top îl are un vopsitor auto care primește lunar 2,2 mii de euro. La polul opus, cel mai mic salariu, conform statisticilor îl are un consilier de vânzări auto. Acesta încasează în fiecare lună în jur de 828 de euro.

