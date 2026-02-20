O femeie a alimentat mașina cu AdBlue în loc de motorină. Suma uriașă pe care trebuie să o platească pentru reparație

O femeie și-a alimentat mașina cu AdBlue în loc de motorină. Această greșeală a costat-o enorm. Din cauza alimentării greșite a fost nevoită să repare mașina, iar suma pe care a trebuit să o plătească a șocat-o!

O angajată a unei companii din Norvegia a făcut o greșeală colosală. Ea a pus în rezervorul mașinii Mercedes-Benz V-Class în loc de motorină AdBlue. Aceasta a oprit la o benzinărie pentru a alimenta cu 5 litri deoarece rămânea fără lichid la mașină. Într-un moment de neatenție în loc să ia gura de alimentare de motorină care este de culoare neagră femeia a luat gura de alimentare de la AdBlue care este de obicei albastră. Cele două pompe erau puse una lângă cealaltă, iar din acest motiv femeia le-a confundat.

Ce a pățit femeia după ce a alimentat

După ce a alimentat cu aproximativ 5 l de AdBlue angajata a pornit mașina. Pentru că mașina a fost alimentată greșit a funcționat aproximativ 40 de secunde, iar apoi s-a oprit. Conform specialiștilor, dacă nu ar fi pornit motorul și și-ar fi dat seama mai devreme de situația pe care a provocato, ar fi putut preveni paguba. Tot ce trebuia să facă era să golească rezervorul, iar mașina nu mai avea nevoie de reparații.

AdBlue are în componența sa 32,5% uree și 67,5% apă. Din acest motiv pompa se poate distruge rapid și poate bloca injectoarele și poate afecta conductele. Dacă lichidul ajunge în cilindri, se poate ajunge la șoc hidraulic și avarii grave.

După incident mașina a fost dusă la un service autorizat. Acolo s-a stabilit că tot sistemul de alimentare trebuie obligatoriu înlocuit. Acsta include rezervorul, pompa, conducta, rampa și injectoartele.

Cât a costat reparația și cine a plătit suma

După ce au fost făcute toate cercetările cei de la service-ul auto au decis prețul final. Suma îndatorată este de 230.000 de coroane norvegiene, adică în jur de 20.450 de euro. Din fericire pentru amgajată dar și pentru companie costul a fost acoperit de o poliță de asigurare extinsă. Polița includea și alimentarea greșită. Asiguratorul a acoperit aproape integral suma, iar proprietarul a fost nevoit să achite doar 12.000 de coroane, aproximativ 1.065 de euro.

