Acasă » Știri » O femeie a alimentat mașina cu AdBlue în loc de motorină. Suma uriașă pe care trebuie să o platească pentru reparație

O femeie a alimentat mașina cu AdBlue în loc de motorină. Suma uriașă pe care trebuie să o platească pentru reparație

De: Denisa Crăciun 20/02/2026 | 17:40
O femeie a alimentat mașina cu AdBlue în loc de motorină. Suma uriașă pe care trebuie să o platească pentru reparație
Benzinărie

O femeie și-a alimentat mașina cu AdBlue în loc de motorină. Această greșeală a costat-o enorm. Din cauza alimentării greșite a fost nevoită să repare mașina, iar suma pe care a trebuit să o plătească a șocat-o!

O angajată a unei companii din Norvegia a făcut o greșeală colosală. Ea a pus în rezervorul mașinii Mercedes-Benz V-Class în loc de motorină AdBlue. Aceasta a oprit la o benzinărie pentru a alimenta cu 5 litri deoarece rămânea fără lichid la mașină. Într-un moment de neatenție în loc să ia gura de alimentare de motorină care este de culoare neagră femeia a luat gura de alimentare de la AdBlue care este de obicei albastră. Cele două pompe erau puse una lângă cealaltă, iar din acest motiv femeia le-a confundat.

Ce a pățit femeia după ce a alimentat

Benzinărie
Benzinărie

După ce a alimentat cu aproximativ 5 l de AdBlue angajata a pornit mașina. Pentru că mașina a fost alimentată greșit a funcționat aproximativ 40 de secunde, iar apoi s-a oprit. Conform specialiștilor, dacă nu ar fi pornit motorul și și-ar fi dat seama mai devreme de situația pe care a provocato, ar fi putut preveni paguba. Tot ce trebuia să facă era să golească rezervorul, iar mașina nu mai avea nevoie de reparații.

AdBlue are în componența sa 32,5% uree și 67,5% apă. Din acest motiv pompa se poate distruge rapid și poate bloca injectoarele și poate afecta conductele. Dacă lichidul ajunge în cilindri, se poate ajunge la șoc hidraulic și avarii grave.

După incident mașina a fost dusă la un service autorizat. Acolo s-a stabilit că tot sistemul de alimentare trebuie obligatoriu înlocuit. Acsta include rezervorul, pompa, conducta, rampa și injectoartele.

Cât a costat reparația și cine a plătit suma

După ce au fost făcute toate cercetările cei de la service-ul auto au decis prețul final. Suma îndatorată este de 230.000 de coroane norvegiene, adică în jur de 20.450 de euro. Din fericire pentru amgajată dar și pentru companie costul a fost acoperit de o poliță de asigurare extinsă. Polița includea și alimentarea greșită. Asiguratorul a acoperit aproape integral suma, iar proprietarul a fost nevoit să achite doar 12.000 de coroane, aproximativ 1.065 de euro.

VEZI ȘI: Cât costă un plin în România. Prețul la benzină în marile orașe și tendințele pieței azi, 17 februarie 2026

Carburanții rămân la prețuri ridicate, dar stabile. Cât costă motorina în România azi,14 februarie 2026, și cât scoți din buzunar pentru un pli

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ministrul Muncii, un nou anunț despre banii în plus la pensie. Care sunt șansele
Știri
Ministrul Muncii, un nou anunț despre banii în plus la pensie. Care sunt șansele
Anunțul făcut de Alina Laufer după aproape 13 ani de căsnicie cu Ilan Laufer: ”A fost o perioadă dificilă”
Știri
Anunțul făcut de Alina Laufer după aproape 13 ani de căsnicie cu Ilan Laufer: ”A fost o perioadă…
OFF The Record. Judecător Bogdan Mateescu: Jalonul PNRR privind pensiile magistraților putea fi reglat în 5 minute
Mediafax
OFF The Record. Judecător Bogdan Mateescu: Jalonul PNRR privind pensiile magistraților putea fi...
Avertizare de vreme severă în România, în weekend: polei, viscol și strat de zăpadă de 20 de centimetri
Gandul.ro
Avertizare de vreme severă în România, în weekend: polei, viscol și strat de...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Povestea de film a celui „incredibil de prost”. Cum a reușit un puști de 20 de ani să devină un adevărat agent 007 în iadul din Vietnam
Adevarul
Povestea de film a celui „incredibil de prost”. Cum a reușit un puști...
Zelenski și-a informat consilierii că negocierile au intrat în impas, iar războiul va mai dura ani buni (WSJ)
Digi24
Zelenski și-a informat consilierii că negocierile au intrat în impas, iar războiul va...
Macron reacție dură către Meloni, după declarațiile despre incidentul de la Lyon
Mediafax
Macron reacție dură către Meloni, după declarațiile despre incidentul de la Lyon
Parteneri
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică. Reacția lui Mircea Radu când a văzut-o prima oară
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole...
Horoscop săptămâna 20-26 februarie. Patru zodii au noroc pe toate planurile, iar un nativ primește vești mari la locul de muncă
Click.ro
Horoscop săptămâna 20-26 februarie. Patru zodii au noroc pe toate planurile, iar un nativ primește...
Explicație halucinantă a românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Cum și-a justificat gestul în fața polițiștilor
Digi 24
Explicație halucinantă a românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Cum și-a...
Moştenitorii lui Epstein acceptă o înţelegere de 35 de milioane de dolari într-un proces colectiv intentat de victime
Digi24
Moştenitorii lui Epstein acceptă o înţelegere de 35 de milioane de dolari într-un proces colectiv...
Mașina rusească la care visau românii în perioada comunistă revine după un sfert de secol. Dar, e fabricată în China
Promotor.ro
Mașina rusească la care visau românii în perioada comunistă revine după un sfert de secol....
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Scena de amor „prostească” pe care Tom Cruise a urât-o în la filmări: „Părea atât de nepotrivită”
go4it.ro
Scena de amor „prostească” pe care Tom Cruise a urât-o în la filmări: „Părea atât...
China a construit robotul suprem! Ce poate face?
Descopera.ro
China a construit robotul suprem! Ce poate face?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Avertizare de vreme severă în România, în weekend: polei, viscol și strat de zăpadă de 20 de centimetri
Gandul.ro
Avertizare de vreme severă în România, în weekend: polei, viscol și strat de zăpadă de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ministrul Muncii, un nou anunț despre banii în plus la pensie. Care sunt șansele
Ministrul Muncii, un nou anunț despre banii în plus la pensie. Care sunt șansele
Anunțul făcut de Alina Laufer după aproape 13 ani de căsnicie cu Ilan Laufer: ”A fost o perioadă ...
Anunțul făcut de Alina Laufer după aproape 13 ani de căsnicie cu Ilan Laufer: ”A fost o perioadă dificilă”
Suma cu care vinde ANAF o casă de 259 de metri pătrați. Terenul are 1.000 de metri pătrați
Suma cu care vinde ANAF o casă de 259 de metri pătrați. Terenul are 1.000 de metri pătrați
Bancul de weekend | „M-am săturat să alerge toate femeile după mine”
Bancul de weekend | „M-am săturat să alerge toate femeile după mine”
Bogdan de la Ploiești, declarație publică pentru Cristina Pucean: “O voi iubi toată viața mea!”
Bogdan de la Ploiești, declarație publică pentru Cristina Pucean: “O voi iubi toată viața mea!”
Un angajat în vârstă de 21 de ani a fost concediat pentru că a refuzat să dea mâna cu șeful. A ...
Un angajat în vârstă de 21 de ani a fost concediat pentru că a refuzat să dea mâna cu șeful. A câștigat procesul în Olanda
Vezi toate știrile
×