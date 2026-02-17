Acasă » Știri » Cât costă un plin în România. Prețul la benzină în marile orașe și tendințele pieței azi, 17 februarie 2026

Cât costă un plin în România. Prețul la benzină în marile orașe și tendințele pieței azi, 17 februarie 2026

De: Paul Hangerli 17/02/2026 | 07:20
Cât costă un plin în România. Prețul la benzină în marile orașe și tendințele pieței azi, 17 februarie 2026
Tarife carburanți, sursa-pexels.com

Prețurile la carburanți rămân un subiect sensibil pentru șoferii din România. Diferențele dintre orașe sunt mici, însă impactul se simte la fiecare alimentare. Benzina și motorina se mențin peste pragul de 7,5 lei pe litru, în timp ce GPL rămâne varianta semnificativ mai ieftină. Iată care sunt valorile de astăzi, cum arată situația în București și cât costă, concret, un plin.

Prețurile medii la nivel național

La nivel național, valorile medii orientative sunt următoarele:

Benzină standard (Euro 95): aproximativ 7,70 – 7,80 lei/litru
Motorină standard: aproximativ 8,00 – 8,10 lei/litru
GPL: aproximativ 3,90 – 3,98 lei/litru

Motorina rămâne ușor mai scumpă decât benzina, iar diferența față de GPL este semnificativă, ceea ce menține gazul petrolier lichefiat drept cea mai accesibilă opțiune pentru șoferii care au această alternativă.

Situația în marile orașe

În orașele mari, diferențele sunt de ordinul câtorva bani pe litru, în funcție de rețea și zonă.

La Cluj-Napoca, benzina este aproximativ 7,65 lei/litru, motorina 7,95 lei/litru, iar GPL în jur de 3,94 lei/litru.

În Timișoara, benzina se situează la aproximativ 7,64 lei/litru, motorina la 7,95 lei/litru, iar GPL la 3,84 lei/litru.

La Iași, benzina ajunge la circa 7,68 lei/litru, motorina la 7,98 lei/litru, iar GPL la 3,99 lei/litru.

În Constanța, benzina este în jur de 7,65 lei/litru, motorina la 7,92 lei/litru, iar GPL la aproximativ 3,97 lei/litru.

Diferențele dintre orașe sunt reduse, însă pot exista variații mai mari între stații, în funcție de amplasare și politica fiecărei companii.

București: intervalele de preț

În Capitală, prețurile pot varia mai vizibil în funcție de cartier și stație.

Benzina standard poate oscila între aproximativ 7,52 și 7,90 lei/litru.
Motorina se situează între aproximativ 7,96 și 8,12 lei/litru.
GPL poate varia semnificativ, în funcție de stație, însă în general se încadrează în jurul valorii de 3,80 – 4,00 lei/litru.

Cât costă un plin

Pentru o mașină cu rezervor de 40 de litri, un plin costă aproximativ:

Benzină: în jur de 308 lei
Motorină: aproximativ 322 lei
GPL: aproximativ 158 lei

Pentru un rezervor de 50 de litri, costurile cresc la:

Benzină: aproximativ 385 lei
Motorină: aproximativ 403 lei
GPL: aproximativ 198 lei

Sumele sunt orientative și pot varia în funcție de stație și tipul exact de carburant.

Tendințele pieței

În ultima perioadă, prețurile la pompă s-au menținut relativ stabile, fără fluctuații majore. Evoluția este influențată în continuare de cotațiile internaționale ale petrolului, cursul valutar și nivelul taxelor aplicate carburanților.

Comparativ cu anii anteriori, nivelul actual rămâne ridicat, însă fără creșteri abrupte în ultimele săptămâni. Pentru șoferi, diferența reală se vede în costul unui plin, care poate depăși ușor 400 de lei în cazul unui rezervor mediu alimentat cu motorină.

În concluzie, alimentarea rămâne o cheltuială consistentă pentru șoferii români. Deși diferențele între orașe sunt minime, alegerea stației și monitorizarea prețurilor pot face diferența la fiecare plin.

CITEȘTE ȘI: Cât costă vinieta de o zi introdusă recent în Bulgaria. Este mai scumpă ca în România

Ce salarii au angajatii de la Jumbo. Cât primesc lunar

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
Știri
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu Predoiu
Știri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu…
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Mediafax
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după...
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
Gandul.ro
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Iubire mare între două handbaliste de la CSM București. Una dintre ele acceptase inelul de logodnă de la un bărbat
Adevarul
Iubire mare între două handbaliste de la CSM București. Una dintre ele acceptase...
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie de inteligența artificială pentru sortare
Digi24
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de...
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după ce mai mulți magistrați s-au plâns că nu mai au acces la alte dosare decât cele în care lucrează. Cum au, de fapt, acces procurorii la dosare
Mediafax
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după...
Parteneri
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? E complet transformat la 56 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? E complet transformat...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen lung: „Foarte sănătos”. Este gustos și se prepară extrem de simplu
Click.ro
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen...
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
Digi 24
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din...
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Digi24
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Promotor.ro
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale....
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
România și Bulgaria lansează un sistem unic pe Dunăre. Ce pot detecta noile drone
go4it.ro
România și Bulgaria lansează un sistem unic pe Dunăre. Ce pot detecta noile drone
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Descopera.ro
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Go4Games
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
Gandul.ro
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu Predoiu
Mihai Trăistariu, înscris la Insula Iubirii 2026. Ce răspuns a primit de la Antena 1
Mihai Trăistariu, înscris la Insula Iubirii 2026. Ce răspuns a primit de la Antena 1
Se închid școlile mâine, 18 februarie 2026. Ce județe au decis să suspende cursurile din cauza condițiilor ...
Se închid școlile mâine, 18 februarie 2026. Ce județe au decis să suspende cursurile din cauza condițiilor meteo
Care este cea mai bună pâine feliată din supermarket, potrivit celebrei nutriționiste Mihaela Bilic
Care este cea mai bună pâine feliată din supermarket, potrivit celebrei nutriționiste Mihaela Bilic
Meko intră în direct la Dan Capatos Show și face dezvăluiri fără precedent! După ce Bodi a rupt ...
Meko intră în direct la Dan Capatos Show și face dezvăluiri fără precedent! După ce Bodi a rupt tăcerea, scandalul escaladează!
Vezi toate știrile
×