Cât costă un plin în România. Prețul la benzină în marile orașe și tendințele pieței azi, 17 februarie 2026

Prețurile la carburanți rămân un subiect sensibil pentru șoferii din România. Diferențele dintre orașe sunt mici, însă impactul se simte la fiecare alimentare. Benzina și motorina se mențin peste pragul de 7,5 lei pe litru, în timp ce GPL rămâne varianta semnificativ mai ieftină. Iată care sunt valorile de astăzi, cum arată situația în București și cât costă, concret, un plin.

Prețurile medii la nivel național

La nivel național, valorile medii orientative sunt următoarele:

Benzină standard (Euro 95): aproximativ 7,70 – 7,80 lei/litru

Motorină standard: aproximativ 8,00 – 8,10 lei/litru

GPL: aproximativ 3,90 – 3,98 lei/litru

Motorina rămâne ușor mai scumpă decât benzina, iar diferența față de GPL este semnificativă, ceea ce menține gazul petrolier lichefiat drept cea mai accesibilă opțiune pentru șoferii care au această alternativă.

Situația în marile orașe

În orașele mari, diferențele sunt de ordinul câtorva bani pe litru, în funcție de rețea și zonă.

La Cluj-Napoca, benzina este aproximativ 7,65 lei/litru, motorina 7,95 lei/litru, iar GPL în jur de 3,94 lei/litru.

În Timișoara, benzina se situează la aproximativ 7,64 lei/litru, motorina la 7,95 lei/litru, iar GPL la 3,84 lei/litru.

La Iași, benzina ajunge la circa 7,68 lei/litru, motorina la 7,98 lei/litru, iar GPL la 3,99 lei/litru.

În Constanța, benzina este în jur de 7,65 lei/litru, motorina la 7,92 lei/litru, iar GPL la aproximativ 3,97 lei/litru.

Diferențele dintre orașe sunt reduse, însă pot exista variații mai mari între stații, în funcție de amplasare și politica fiecărei companii.

București: intervalele de preț

În Capitală, prețurile pot varia mai vizibil în funcție de cartier și stație.

Benzina standard poate oscila între aproximativ 7,52 și 7,90 lei/litru.

Motorina se situează între aproximativ 7,96 și 8,12 lei/litru.

GPL poate varia semnificativ, în funcție de stație, însă în general se încadrează în jurul valorii de 3,80 – 4,00 lei/litru.

Cât costă un plin

Pentru o mașină cu rezervor de 40 de litri, un plin costă aproximativ:

Benzină: în jur de 308 lei

Motorină: aproximativ 322 lei

GPL: aproximativ 158 lei

Pentru un rezervor de 50 de litri, costurile cresc la:

Benzină: aproximativ 385 lei

Motorină: aproximativ 403 lei

GPL: aproximativ 198 lei

Sumele sunt orientative și pot varia în funcție de stație și tipul exact de carburant.

Tendințele pieței

În ultima perioadă, prețurile la pompă s-au menținut relativ stabile, fără fluctuații majore. Evoluția este influențată în continuare de cotațiile internaționale ale petrolului, cursul valutar și nivelul taxelor aplicate carburanților.

Comparativ cu anii anteriori, nivelul actual rămâne ridicat, însă fără creșteri abrupte în ultimele săptămâni. Pentru șoferi, diferența reală se vede în costul unui plin, care poate depăși ușor 400 de lei în cazul unui rezervor mediu alimentat cu motorină.

În concluzie, alimentarea rămâne o cheltuială consistentă pentru șoferii români. Deși diferențele între orașe sunt minime, alegerea stației și monitorizarea prețurilor pot face diferența la fiecare plin.

CITEȘTE ȘI: Cât costă vinieta de o zi introdusă recent în Bulgaria. Este mai scumpă ca în România

Ce salarii au angajatii de la Jumbo. Cât primesc lunar