TEST IQ | Doar 1 dintre 10 oameni poate găsi numărul 523 în maximum 15 secunde

De: Anca Chihaie 17/02/2026 | 07:20
Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Îți prezentăm un test IQ! Trebuie să precizăm încă de la început că numai geniile își vor da seama de rezolvare. Atenție! Nu ai prea mult timp la dispoziție! 3, 2, 1… Start!

Există multe teste de inteligență și iluzii optice pe care oamenii le rezolvă din dorința de a-și crește nivelul de IQ cu trecerea timpului. Cu toate acestea, chiar și geniile greșesc la unele provocări, așa că nu trebuie să fii dezamăgit dacă nu reușești să dai răspunsul corect.

Rezolvare test IQ

Testele de inteligență sunt o metodă populară de a evalua capacități precum gândirea logică, atenția la detalii, recunoașterea tiparelor și raționamentul critic. Aceste provocări pot lua forma unor puzzle-uri vizuale, exerciții matematice sau întrebări de logică și trebuie rezolvate într-un timp limitat. Exersarea constantă a acestor teste ajută la menținerea unui creier activ și la dezvoltarea gândirii creative.

Aceste tipuri de puzzle-uri numerice sunt create pentru a-ți testa atenția și capacitatea de rezolvare a problemelor. În imagine pare că apar doar numere inversate, aranjate în rânduri și coloane, însă printre ele este ascuns un număr de trei cifre: 523. Provocarea este să îl găsești în cel mult 15 secunde. Privește cu atenție, concentrează-te și încearcă să descoperi modelul care te va ajuta să identifici numărul ascuns.

Dacă ai reușit să-l observi rapid, felicitări — ai o percepție vizuală foarte bună și o gândire agilă. Dacă nu ai reușit din prima, nu-i nimic; astfel de exerciții sunt făcute tocmai pentru a-ți antrena mintea. Important este să analizezi imaginea din mai multe unghiuri și să nu te lași păcălit de aspectul aparent aleatoriu al numerelor.

Pentru a găsi soluția, privește al doilea rând de jos și numără până la al șaptelea element din dreapta. Acolo se află numărul 523, dar în formă inversată, integrat în șirul repetitiv de cifre. Dacă nu l-ai observat inițial, reanalizează imaginea cu răbdare — detaliile mici fac diferența în astfel de provocări.

