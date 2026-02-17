Antena 1, reclamată la CNA. Ce a făcut Naba la Survivor. Telespectatorii sunt consternați

Un episod recent al emisiunii Survivor România, difuzat de Antena 1, a generat un val de reacții negative în rândul telespectatorilor și a dus la depunerea unor sesizări oficiale la Consiliul Național al Audiovizualului. Nemulțumirile au vizat modul în care a fost gestionată intervenția Nabei în timpul unei secvențe tensionate din competiție.

Controversa s-a conturat în contextul duelului pentru eliminare, o probă cu miză ridicată în care doi participanți, Larisa Uță și Cristian Boureanu, s-au confruntat pentru a-și continua parcursul în competiție. Iată ce a putut să spună Naba de pe margine!

Antena 1, reclamată la CNA. Ce a făcut Naba la Survivor

În intervalele dintre etapele traseului, Naba a intervenit verbal în repetate rânduri, comentariile sale fiind percepute de o parte a publicului drept ofensatoare și nepotrivite pentru spațiul audiovizual. Reacțiile online au apărut rapid, numeroși telespectatori exprimându-și indignarea față de limbajul utilizat și față de faptul că intervențiile au fost difuzate fără o temperare vizibilă din partea producției.

În timpul duelului pentru eliminare, între probe, Naba avea diferite comentarii de pe margine.

”Du-te la toaletă, la toaletă amândoi. Să se ducă în exil și cealaltă să dispară la toaletă, la toaletă cu ea. Doi terminați pe traseu. Ce bine că nu au venit aici, că-i scuipam”, a spus Naba.

La finalul probei, când Adi Vasile i-a stins flacăra, Larisa a refuzat să își ia la revedere de la colegi, iar Naba a comentat din nou: ”Rând pe rând să se ducă ăștia care nu vor să își învețe lecția. O voi contacta de Crăciun să o pun în brad, că e vai steaua ei”.

În urma difuzării episodului controversat al emisiunii Survivor România de pe Antena 1, o telespectatoare a depus oficial o sesizare la Consiliul Național al Audiovizualului, solicitând analizarea modului în care au fost prezentate intervențiile verbale din timpul duelului pentru eliminare și a impactului acestora asupra standardelor de decență și responsabilitate editorială în programele de divertisment difuzate în prime-time.

„Eu am făcut sesizare la CNA. Ce s-a întâmplat în această seară – circul grotesc la care a trebuit să asistăm, consider că a fost o jignire a acestui post de televiziune la adresa noastră! Să permiți unui specimen analfabet cu apucături de mahalagioaica, puturoasa si prefăcută precum Naba, sa comenteze în asemenea HAL la adresa unor persoane publice cu realizări adevărate în viața, și apoi să îi mai și dai drept la replică, înseamnă să desconsideri cu adevărat capacitățile intelectuale ale urmăritorilor!”, a transmis telespectatoarea.

