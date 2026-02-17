Acasă » Știri » Antena 1, reclamată la CNA. Ce a făcut Naba la Survivor. Telespectatorii sunt consternați

Antena 1, reclamată la CNA. Ce a făcut Naba la Survivor. Telespectatorii sunt consternați

De: Anca Chihaie 17/02/2026 | 08:00
Antena 1, reclamată la CNA. Ce a făcut Naba la Survivor. Telespectatorii sunt consternați
Antena 1, reclamată la CNA. Ce a făcut Naba la Survivor.

Un episod recent al emisiunii Survivor România, difuzat de Antena 1, a generat un val de reacții negative în rândul telespectatorilor și a dus la depunerea unor sesizări oficiale la Consiliul Național al Audiovizualului. Nemulțumirile au vizat modul în care a fost gestionată intervenția Nabei în timpul unei secvențe tensionate din competiție.

Controversa s-a conturat în contextul duelului pentru eliminare, o probă cu miză ridicată în care doi participanți, Larisa Uță și Cristian Boureanu, s-au confruntat pentru a-și continua parcursul în competiție. Iată ce a putut să spună Naba de pe margine!

Antena 1, reclamată la CNA. Ce a făcut Naba la Survivor

În intervalele dintre etapele traseului, Naba a intervenit verbal în repetate rânduri, comentariile sale fiind percepute de o parte a publicului drept ofensatoare și nepotrivite pentru spațiul audiovizual. Reacțiile online au apărut rapid, numeroși telespectatori exprimându-și indignarea față de limbajul utilizat și față de faptul că intervențiile au fost difuzate fără o temperare vizibilă din partea producției.

În timpul duelului pentru eliminare, între probe, Naba avea diferite comentarii de pe margine.

”Du-te la toaletă, la toaletă amândoi. Să se ducă în exil și cealaltă să dispară la toaletă, la toaletă cu ea. Doi terminați pe traseu. Ce bine că nu au venit aici, că-i scuipam”, a spus Naba.

La finalul probei, când Adi Vasile i-a stins flacăra, Larisa a refuzat să își ia la revedere de la colegi, iar Naba a comentat din nou: ”Rând pe rând să se ducă ăștia care nu vor să își învețe lecția. O voi contacta de Crăciun să o pun în brad, că e vai steaua ei”.

În urma difuzării episodului controversat al emisiunii Survivor România de pe Antena 1, o  telespectatoare a depus oficial o sesizare la Consiliul Național al Audiovizualului, solicitând analizarea modului în care au fost prezentate intervențiile verbale din timpul duelului pentru eliminare și a impactului acestora asupra standardelor de decență și responsabilitate editorială în programele de divertisment difuzate în prime-time.

„Eu am făcut sesizare la CNA. Ce s-a întâmplat în această seară – circul grotesc la care a trebuit să asistăm, consider că a fost o jignire a acestui post de televiziune la adresa noastră! Să permiți unui specimen analfabet cu apucături de mahalagioaica, puturoasa si prefăcută precum Naba, sa comenteze în asemenea HAL la adresa unor persoane publice cu realizări adevărate în viața, și apoi să îi mai și dai drept la replică, înseamnă să desconsideri cu adevărat capacitățile intelectuale ale urmăritorilor!”, a transmis telespectatoarea.

De ce Călin Donca nu o place pe Larisa Uță deloc. A recunoscut ce i-a făcut: „A fost un moment foarte dureros”

Larisa Uță, umilită la Survivor în fața tuturor! Gestul care i-a enervat inclusiv pe Faimoși

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
Știri
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu Predoiu
Știri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu…
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Mediafax
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după...
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
Gandul.ro
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Iubire mare între două handbaliste de la CSM București. Una dintre ele acceptase inelul de logodnă de la un bărbat
Adevarul
Iubire mare între două handbaliste de la CSM București. Una dintre ele acceptase...
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie de inteligența artificială pentru sortare
Digi24
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de...
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după ce mai mulți magistrați s-au plâns că nu mai au acces la alte dosare decât cele în care lucrează. Cum au, de fapt, acces procurorii la dosare
Mediafax
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după...
Parteneri
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? E complet transformat la 56 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? E complet transformat...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen lung: „Foarte sănătos”. Este gustos și se prepară extrem de simplu
Click.ro
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen...
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
Digi 24
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din...
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Digi24
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Promotor.ro
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale....
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
România și Bulgaria lansează un sistem unic pe Dunăre. Ce pot detecta noile drone
go4it.ro
România și Bulgaria lansează un sistem unic pe Dunăre. Ce pot detecta noile drone
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Descopera.ro
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Go4Games
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
Gandul.ro
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu Predoiu
Mihai Trăistariu, înscris la Insula Iubirii 2026. Ce răspuns a primit de la Antena 1
Mihai Trăistariu, înscris la Insula Iubirii 2026. Ce răspuns a primit de la Antena 1
Se închid școlile mâine, 18 februarie 2026. Ce județe au decis să suspende cursurile din cauza condițiilor ...
Se închid școlile mâine, 18 februarie 2026. Ce județe au decis să suspende cursurile din cauza condițiilor meteo
Care este cea mai bună pâine feliată din supermarket, potrivit celebrei nutriționiste Mihaela Bilic
Care este cea mai bună pâine feliată din supermarket, potrivit celebrei nutriționiste Mihaela Bilic
Meko intră în direct la Dan Capatos Show și face dezvăluiri fără precedent! După ce Bodi a rupt ...
Meko intră în direct la Dan Capatos Show și face dezvăluiri fără precedent! După ce Bodi a rupt tăcerea, scandalul escaladează!
Vezi toate știrile
×