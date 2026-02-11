Acasă » Știri » De ce Călin Donca nu o place pe Larisa Uță deloc. A recunoscut ce i-a făcut: „A fost un moment foarte dureros”

De ce Călin Donca nu o place pe Larisa Uță deloc. A recunoscut ce i-a făcut: „A fost un moment foarte dureros”

De: Andreea Stăncescu 11/02/2026 | 14:07
De ce Călin Donca nu o place pe Larisa Uță deloc. A recunoscut ce i-a făcut: „A fost un moment foarte dureros”
De ce nu o suportă Călin Donca pe Larisa Uță / Sursa foto: Captură Pro TV
Călin Donca a avut parte de mai multe tensiuni în cadrul competiției, iar unul dintre cele mai vizibile conflicte a fost cu Larisa Uță. După eliminarea sa din emisiune, afaceristul a decis să vorbească deschis despre motivele care au stat la baza acestui conflict și ce anume l-a deranjat cel mai mult la comportamentul colegei sale.

Călin Donca a fost eliminat din competiție din motive medicale, după ce a suferit un accident serios în urma unei căzături dintr-un cocotier.  Afaceristul a avut mai multe schimburi dure de replici cu Cristian Boureanu, dar și cu Larisa Uță, persoană față de care a recunoscut că nu are deloc o părere bună.

Sursa foto: Captură Pro TV

Ce a spus Călin Donca despre Larisa Uță

În ceea ce o privește pe Larisa Uță, Călin Donca a declarat că a fost deranjat nu doar de acuzațiile legate de o presupusă relație cu Marina Dina, ci mai ales de faptul că aceasta obișnuia să facă dezvăluiri despre viața personală a fostului ei soț, cu care a fost căsătorită timp de 24 de ani.

Fostul concurent de la Survivor a considerat acest comportament nepotrivit și lipsit de respect, subliniind că astfel de detalii intime nu ar trebui expuse public, indiferent de context sau conflicte personale.

”Eu cu o singură femeie am avut un conflict pentru că mi-a jignit familia și soția. A fost un moment foarte dureros pentru că a trebuit să dorm și nopțile următoare să dorm în același loc cu ea. În primul rând, și-a bârfit soțul la tot tribul cu toate aspectele lor în 24 de ani de căsnicie. Vă pot spune eu viața fostului soț al Larisei”, a declarat Călin Donca.

