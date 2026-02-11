Acasă » Știri » Olga Verbițchi a pus ‘tunurile’ pe Iuliana Beregoi! Părinții ei sunt implicați în atitudinea blondinei?! „Facem tot posibilul să călcăm peste tot”

Olga Verbițchi a pus ‘tunurile’ pe Iuliana Beregoi! Părinții ei sunt implicați în atitudinea blondinei?! „Facem tot posibilul să călcăm peste tot”

De: Daria Floroiu 11/02/2026 | 15:01
Iuliana Beregoi este în centrul unui alt scandal exploziv! CANCAN.RO are toate detaliile, informații noi care îi zdruncină ca un cutremur imaginea artistei. După ce rivala numărul 1, Andreea Bostănică, a rupt tăcerea și a pus-o la zid pe Iuliana cu tot felul de acuzații grave și jigniri cum rar auzi, acum o altă artistă o încolțește pe blondina Beregoi. Începe un nou război și mai mare pentru că cele două au fost cele mai bune prietene cândva!

Cine este prietena uitată a Iulianei, care abia acum și-a făcut curaj să vorbească? Este chiar cântăreața Olga Verbițchi, câștigătoarea emisiunii X Factor. Vizibil afectată de tot ce se întâmplă în mediul online, Olga a ieșit în fața urmăritorilor săi și le-a povestit întâmplări din perioada în care Iuliana Beregoi îi era cea mai bună prietenă. Între cele două lucrurile ar fi fost roz până când Olga ar fi câștigat concursul muzical de la Antena 1, iar rivala Andreei Bostănică ar fi fost extrem de invidioasă. După spusele cântăreței, Iuliana ar fi decis atunci că este momentul ca prietenia lor să fie îngropată, iar Olga a fost pusă pe lista neagră.

Olga Verbițchi de la X Factor, adevărul despre Iuliana Beregoi

Olga Verbițchi a declarat că, în perioada în care a participat la concurs, Iuliana Beregoi o descuraja încontinuu.

“Era prietena mea cea mai bună și, cu câteva minute înainte să intru pe scenă, ea a făcut poză cu Carla’s Dreams, era foarte fericită. Mi-a spus în față ‘Eu nu cred că tu o să câștigi concursul ăsta, că nu ar fi o realitate, dar eu am venit să fac poză cu Carla’s Dreams, în fine, succes pe scenă’. Avea tendința de foarte multe ori să îmi spună chestii urâte”, a povestit Olga Verbițchi pe Tiktok.

Dezvăluirile Olgăi nu s-au oprit aici. Cântăreața a mai povestit că i-a acordat foarte multe șanse Iulianei, deși s-au certat de mai multe ori între anii 2016 și 2020.

“Au început foarte multe trădări. Eu îi spuneam de multe ori să aibă grijă la oameni, pentru că au început să îmi scrie lucruri urâte despre ea. Eu i-am spus că nu sunt într-o competiție cu ea și că asta nu ar trebui să afecteze prietenia noastră”, susține Olga Verbițchi.

Olga Verbițchi, despre cariera și părinții Iulianei Beregoi

Olga a mărturisit, printre altele, că Iuliana Beregoi, idolul fetițelor de 12 ani, are acum o carieră doar datorită ei.

“I-am oferit ei posibilitatea să aibă o carieră pentru că, până la urmă, asta au făcut acțiunile mele”, a mai spus Olga Verbițchi.

Câștigătoarea de la X Factor a mai povestit pe rețelele de socializare un episod de-a dreptul halucinant, iar protagoniștii principali erau chiar părinții Iulianei.

“Voi nu o să reușiți niciodată să ajungeți nicăieri, pentru că voi ați ieșit din noroi și în noroi o să rămâneți. Iuliana o să ajungă vedetă pentru că noi o să facem tot posibilul să călcăm peste tot ca ea să fie acolo unde merită”, susține Olga Verbițchi că ar fi spus părinții Iulianei Beregoi.

