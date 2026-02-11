Anunțul viral al unui sibian: „O fată simpatică cu care să merg în Philippine, găsesc? Ofer..”

Anunțul unui bărbat de pe un site de matrimoniale din Sibiu s-a viralizat pe o rețea de socializare. Acesta caută o companie feminină pentru a petrece câteva zile de vacanță în Philippine, însă are anumite condiții și pretenții.

Ofertele de pe site-urile de matrimoniale din România au tecut la următorul nivel. Vremurile în care o cunoaștere începea timid au apus, dinamica fiind acum cu totul alta. Opțiunile par nelimitate, iar aplicațiile de dating le dau impresia bărbaților și femeilor că sunt la un click distanță de o relație serioasă sau de încredere.

Anunțul viral al unui bărbat s-a viralizat pe un site de dating

Spre exemplu, vacanțele cu necunocuți par să fie noua modă în materie de dating. Un bărbat din Sibiu a ieșit pe „piață” cu o ofertă care pare greu de refuzat, însă – privită mai în profunzime – poate părea forțată și chiar periculoasă. Acesta a postat un anunț pe un site matrimonial în care mărturisește că își caută o femeie pentru a petrece câteva zile într-o vacanță în Philippine. În schimbul companiei, acesta oferă cazare pe întreaga perioadă.

„Hello! O fată simpatică din Sibiu sau Vâlcea, disponibilă 2 săptămâni la început de Martie, cu care să merg în Philippine, găsesc? Ofer cazarea pe întreaga călatorie în schimbul companiei (povești la apus, plimbări pe plajă, explorat zonele, etc). Nu aș vrea să merg singur, iar dacă ai și tu în plan o vacanță funny cu un necunoscut, lasă-mi un mesaj! P.S. nu e la mișto.”, a fost anunțul unui bărbat.

Postarea bărbatului a adunat aproape 200 de comentarii și tot atât de multe aprecieri. Vă prezentăm o parte din ele.

„Nu zice nimic de biletul de avion, ăla e cel mai scump” „Am văzut un film cu subiectul ăsta și fata respectivă ajunge prostituată în Asia, strânge bani și se întoarce peste 10 ani acasă. Aveți grijă” „Câte știri de la ora 17 au început așa… Aveți grijă” „Găsește-ți frate un ladyboy acolo că te plătește el pe tine” „Adică tu te duci în Filipine și vrei companie? Păi filipinezele alea de ce sunt acolo?” „Am eu o vecină care a vrut să meargă într-o excursie de genul. Arată bine pentru cei 80 de ani pe care îi are” „Fetelor, mare grijă! Așa se agață mai nou?!” „Plătești și biletul de avion?”

