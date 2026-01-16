Acasă » Știri » Știri externe » Țara care a introdus o „taxă pe prezervative”. Care este scopul măsurii neobișnuite

16/01/2026 | 07:50
Țara care a introdus o „taxă pe prezervative". Care este scopul măsurii neobișnuite
Cândva cea mai populată națiune din lume, China se numără acum printre numeroasele țări asiatice care se confruntă cu rate scăzute ale fertilității. În încercarea de a dubla numărul de nou-născuți, Beijingul apelează la un nou instrument: taxe pe prezervative, pilulele anticoncepționale și alte meteode contraceptive.

Începând cu 1 ianuarie, astfel de articole sunt supuse unei taxe pe valoarea adăugată de 13%. Între timp, servicii precum îngrijirea copiilor și serviciile online de matrimoniale rămân scutite de taxe, scrie theconversation.com.

De fapt, începând cu 1 ianuarie 2026, China a pus capăt unei scutiri de la taxa pe valoarea adăugată (TVA) pentru prezervative, pilulele anticoncepționale și alte produse contraceptive, care era în vigoare de mai bine de 30 de ani. Conform regulilor actualizate privind TVA, aceste produse sunt acum supuse TVA-ului standard de 13%, ceea ce înseamnă că sunt efectiv „impozitate” pentru prima dată în ultimele decenii.

Această mișcare vine după ce China a alocat anul trecut 90 de miliarde de yuani (12,7 miliarde de dolari americani) pentru un program național de îngrijire a copiilor care oferă familiilor o plată unică de aproximativ 3.600 de yuani (peste 500 de dolari) pentru fiecare copil cu vârsta de trei ani sau mai puțin.

Specialiștii critică măsura

În multe privințe, taxa de 13% pe contraceptive este simbolică. Un pachet de prezervative costă aproximativ 50 de yuani (aproximativ 7 dolari), iar o cantitate lunară de pilule contraceptive costă în medie în jur de 130 de yuani (19 dolari). Noua taxă nu reprezintă deloc o cheltuială majoră, adăugând doar câțiva dolari pe lună.

Costul mediu pentru creșterea unui copil este, însă, în creștere în China, iar acest lucru îi împiedică pe chinezi să facă mai mulți copii. Situația dificilă a Chinei este parțial cauzată de ea însăși. Timp de câteva decenii, politica privind copilul unic a încercat să reducă ratele de fertilitate. A funcționat, rata natalității ajungând de la peste 7,0 la începutul anilor 1960 la 1,5 în 2015.

Atunci Guvernul a intervenit din nou, abandonând politica unui singur copil și permițând tuturor cuplurilor să aibă doi copii. În mai 2021, politica celor doi copii a fost abandonată în favoarea unei „politici a celor trei copii”.

Speranța era că aceste schimbări vor duce la o explozie demografică, rezultând în creșteri considerabile ale ratei naționale de fertilitate. Cu toate acestea, rata de fertilitate a continuat să scadă – la 1,2 în 2021 și 1,0 în 2024, iar specialiștii consideră că această măsură nu va influența mai deloc rata scăzută a natalității din țara asiatică.

