Surpriză neplăcută în cutia cu lapte de migdale de la supermarket: „Nu pot să cred că am băut asta”

De: Daniel Matei 15/01/2026 | 00:50
Fotografie cu caracter ilustrativ. Sursa: Shutterstock

O australiancă a făcut o descoperire dezgustătoare în laptele ei de migdale și a postat pe rețelele de socializare imaginile cu descoperirea de-a dreptul scârboasă.

Femeia, pe nume Lauren, proprietara mărcii de costume de baie Lolé Swim, a declarat că a descoperit ceea ce părea a fi mucegai într-o cutie de lapte de migdale pe care l-a cumpărat de la Aldi, scrie The New York Post.

„Nu-mi vine să cred că am băut asta ieri”, spune ea într-un videoclip postat pe TikTok, arătând o bucată neagră de mucegai pe o furculiță.

Lauren a spus apoi că a decis să deschidă cutia, descoperind un obiect negru, mult mai mare, pe fundul acesteia.

@laurenalex___ Wait til the end…. @ALDI Australia is this the ‘new & improved’ formula??? #aldi ♬ Welp, Didn’t Expect That – Yu-Peng Chen & HOYO-MiX

Ce reacții a primit femeia după publicarea imaginilor

Într-o declarație pentru news.com.au, Lauren a declarat că, deși inițial a crezut că ceea ce se afla în cutie era un șoarece mort, ea și soțul ei au fost de acord că arată mai mult ca mucegaiul.

Ea a spus că s-a adresat direct reprezentanților magazinului Aldi, unde a depus o reclamație. Aldi, într-o declarație pentru news.com.au, a confirmat că este la curent cu problema și a încurajat pe oricine a întâmpinat probleme similare să se adreseze companiei.

„Suntem în contact cu acest client în legătură cu reclamația și investigăm situația Încurajăm orice client să ofere feedback direct către Aldi prin intermediul centrului de asistență. Aldi investighează toate reclamațiile clienților”, a declarat un purtător de cuvânt.

Și prietenii virtuali ai femeii s-au declarat dezgustați de imagini și și-au arătat dezamăgirea față de descoperirea făcută de ea. „Nu, mă simt fizic rău pentru tine. Aș fi înnebunit”, „Am vreo trei cutii din astea în dulap chiar acum și mi-e frică să-mi mai fac o cafea” sau „Chiar am crezut că e un liliac mort acolo” au fost doar câteva din comentariile lăsate de utilizatori.

