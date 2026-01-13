Acasă » Știri » Știri externe » După ce le-a promis americanilor câte 2.000 de dolari, Donald Trump dă înapoi. „Când am spus asta?”

După ce le-a promis americanilor câte 2.000 de dolari, Donald Trump dă înapoi. „Când am spus asta?”

De: Daniel Matei 14/01/2026 | 00:50
Președintele SUA, Donald Trump, susține că a uitat că le-a promis americanilor un ajutor financiar în trecut. În timpul unui interviu acordat jurnaliștilor New York Times în Biroul Oval, corespondenții publicației la Casa Albă, Katie Rogers și Tyler Pager, l-au întrebat pe președinte despre tarife și despre declarația sa anterioară privind trimiterea de cecuri de rambursare către americani.

Inițial, președintele a părut să nu aibă un răspuns, însă, la scurt timp, a declarat că nu își aduce aminte să fi făcut astfel de promisiune.

„Ați promis americanilor cecuri de 2.000 de dolari pe baza veniturilor din tarife. Când se pot aștepta la așa ceva?”, a întrebat Rogers în interviul publicat duminică, 11 ianuarie.

„Am făcut asta? Când am făcut asta? Da, mă gândesc. Ei bine, avem 1.776 de dolari pentru armată”, a spus Trump.

Pe 18 decembrie, Trump și Departamentul Apărării au anunțat că aproape 1,5 milioane de militari vor primi un „Dividend al Războinicului” de 1.776 de dolari și au spus că fondurile provin din banii obținuți de Administrație prin impunerea de taxe vamale pe importuri, scrie People.

Ce răspunde Donald Trump în legătură cu banii pentru oamenii de rând pe care i-a promis

Pager a continuat întrebând despre calendar. „Când vor primi americanii acele cecuri?”, a fost întrebarea. „Ei bine, o voi face”, a răspuns Trump. „Banii din taxe sunt substanțiali. Aceștia vin, încât voi putea oferi 2.000 de dolari cândva. Aș spune că spre sfârșitul anului”, a spus președintele american.

Când a fost întrebat dacă ar avea nevoie de aprobarea Congresului, Trump a spus că nu e cazul. „Îi primim din alte surse”, a spus el.

Trump a introdus ideea cecurilor de 2.000 de dolari la începutul lunii noiembrie, când a postat pe Truth Social: „Oamenii care sunt împotriva tarifelor sunt proști!”

El a spus că SUA încasează „mii de miliarde de dolari” și va permite trimiterea unui „dividend” tarifar cetățenilor americani. „Un dividend de cel puțin 2.000 de dolari de persoană (fără a include persoanele cu venituri mari!) va fi plătit tuturor”, a scris el într-o postare pe Truth Social din 9 noiembrie.

Pe 10 noiembrie, organizația non-profit Comitetul pentru un Buget Federal Responsabil a declarat că Guvernul ar avea nevoie de aproximativ 600 de miliarde de dolari pentru a emite cecuri americanilor care s-ar califica.

Cu toate acestea, pe 12 noiembrie, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat pentru ABC News că el și președintele nu au discutat despre posibilitatea unei rambursări tarifare pentru poporul american.

Locuința în care a copilărit David Bowie va deveni muzeu. Când vor fi gata lucrările de renovare

Donald Trump ar fi cerut un plan pentru invadarea Groenlandei. Ce spun generalii americani

