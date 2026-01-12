Donald Trump ar fi cerut un plan pentru invadarea Groenlandei. Ce spun generalii americani

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, le-a ordonat comandanților forțelor sale speciale să elaboreze un plan pentru invazia Groenlandei, dar se confruntă cu rezistență din partea unor personalități militare de rang înalt.

Surse spun că oamenii politici influenți din jurul președintelui SUA, conduși de consilierul politic Stephen Miller, au fost atât de încurajați de succesul operațiunii de capturare a liderului Venezuelei, Nicolas Maduro, încât vor să acționeze rapid pentru a cuceri Groenlanda înainte ca Rusia sau China să facă o mișcare în acest sens, scrie Daily Mail.

Diplomații britanici cred că Trump este motivat și de dorința de a distrage atenția alegătorilor americani de la performanțele relativ slabe ale economiei americane înainte de alegerile de la jumătatea mandatului de la sfârșitul acestui an, scrutin după care ar putea pierde controlul asupra Congresului în favoarea democraților.

Donald Trump își dorește controlul asupra Groenlandei

Potrivit surselor citate de publicația britanică, președintele a cerut Comandamentului Întrunit al Operațiunilor Speciale (JSOC) să pregătească planul de invazie, dar acesta se confruntă cu rezistență din partea șefilor de stat major, pe motiv că o asemenea intervenție ar fi ilegală și nu ar fi susținută de Congres.

„Au încercat să-l distragă pe Trump vorbind despre măsuri mai puțin controversate, cum ar fi interceptarea navelor «fantomă» rusești, o rețea clandestină de sute de nave operate de Moscova pentru a evita sancțiunile occidentale, sau lansarea unui atac asupra Iranului”, a declarat o sursă pentru Daily Mail.

Diplomații au pus la cale ceea ce descriu ca un „scenariu de escaladare” în care Trump folosește forța sau „coerciția politică” pentru a rupe legăturile Groenlandei cu Danemarca.

„Unii oficiali europeni suspectează că acesta este scopul real al facțiunii MAGA din jurul lui Trump. Deoarece Congresul nu i‑ar permite lui Trump să scoată SUA din NATO, ocuparea Groenlandei ar putea forța europenii să renunțe la alianță. Dacă Trump vrea să pună capăt NATO, acesta ar putea fi cel mai convenabil mod de a face asta”, au spus sursele Daily Mail.

