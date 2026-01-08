Femeie împușcată în cap de un agent american. Prima reacție a administrației Trump: ”Aceasta pare a fi o tentativă de crimă”

Imagini cu un impact puternic au devenit virale la nivel internațional, surprinzând momentul în care o femeie de 37 de ani, mamă a trei copii, este împușcată mortal de un agent federal american în timpul unei manifestații împotriva ofițerilor anti-imigrație din Minneapolis.

Potrivit martorilor, victima nu manifesta comportament agresiv, iar intervenția ar fi fost disproporționată. Înregistrările video, surprinse din mai multe unghiuri, sunt analizate în prezent de anchetatori, care susțin că agentul ar fi acționat în legitimă apărare.

Tragedie în Minneapolis

Incidentul a avut loc în momentul în care un ofițer a încercat să deschidă portiera vehiculului condus de femeie, iar aceasta ar fi încercat să se pună în mișcare. În acel moment, un alt agent a tras direct în capul șoferiței.

Agent ICE: Înapoi! Înapoi! Martor: Omule, ai împuşcat-o! Încerc să ajut! Agent ICE: Înapoi! Martor: Nu, nu! Tocmai ai împuşcat-o în faţă!

După împușcare, agenții ICE au blocat accesul oricărei persoane care încerca să se apropie de victimă, inclusiv personalului medical prezent la fața locului.

Medic: Pot să îi verific pulsul? Agent ICE: Nu. Înapoi! Acum! Medic: Sunt medic. Agent ICE: Nu îmi pasă. Sunt medici pe drum. Avem medicii noştri. Medic: Unde sunt? Unde sunt?

Agentul care a tras s-a retras rapid, fiind huiduit de cei aflați în zonă.

Renee Good, femeia ucisă, era poetă și se mutase recent în Minnesota împreună cu cei trei copii, după moartea soțului. În afara unei amenzi rutiere, nu avusese niciodată probleme cu legea. Mama ei, profund afectată, a vorbit despre caracterul fiicei sale.

„Renee a fost una dintre cele mai amabile persoane. Era plină de compasiune. A avut grijă de oameni toată viaţa ei. Era iubitoare, iertătoare şi afectuoasă. O fiinţă uimitoare”, mărturiseşte Donna Ganger.

Moartea femeii a declanșat reacții puternice în comunitate. Localnicii au început să arunce bulgări de zăpadă în direcția vehiculelor autorităților, iar ulterior sute de persoane s-au adunat pentru a protesta față de acțiunea agenților.

Pe timpul nopții, mii de oameni au ridicat baricade și au rămas în stradă, cerând retragerea agenților federali din oraș. Primarul Minneapolisului, Jacob Frey, a criticat dur prezența acestora.

„Ei nu sunt aici pentru a păstra siguranţa în acest oraş. Ceea ce fac ei nu oferă siguranţă Americii. Ceea ce fac ei provoacă haos şi neîncredere. Ei destramă familii. Răspândesc haos pe străzile noastre”, a declarat edilul.

Administrația Trump a transmis că vina ar aparține victimei, susținând că aceasta nu ar fi respectat somațiile și ar fi pus în pericol viața agenților.

„Aceasta pare a fi o tentativă de crimă sau de a provoca vătămări corporale agenţilor, un act de terorism intern. […] Ofiţerul nostru şi-a urmat pregătirea, a făcut exact ce a fost învăţat să facă într-o astfel de situaţie şi a luat măsuri pentru a se apăra pe sine şi pentru a-şi proteja colegii ofiţeri de ordine”, afirmă secretara pentru Securitate Internă, Kristi Noem.

Guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, a reacționat ferm, afirmând că nu dorește intervenția suplimentară a autorităților federale.

„Nu avem nevoie de ajutor suplimentar din partea guvernului federal. Către Donald Trump şi Kristi Noem: Aţi făcut suficient! Nu există nimic mai important decât siguranţa locuitorilor din Minnesota”, spune acesta.

Donald Trump a acuzat Stânga Radicală pentru climatul tensionat care ar duce la astfel de incidente.

„Motivul pentru care se întâmplă aceste incidente este că Stânga Radicală îi ameninţă şi îi atacă zilnic pe ofiţerii noştri de ordine şi pe agenţii federali de imigraţie”, a declarat președintele.

Moartea poetei a generat proteste și în alte orașe americane, precum New Orleans, Miami, Seattle și New York, amintind de manifestațiile masive declanșate în 2020 după decesul lui George Floyd în Minneapolis.

