Noi detalii șocante, după incendiul mortal de la Crans-Montana! Patronul clubului din Elveția a făcut închisoare

Unul dintre proprietarii clubului elvețian în care 40 de oameni au murit în noaptea de Revelion din cauza incendiului devastator avea un trecut infracțional consistent, întins pe mai bine de două decenii, potrivit New York Post. Dezvăluirile adaugă un nou strat de controverse tragediei care a zguduit stațiunea Crans-Montana.

Este vorba despre Jacques Moretti, cetățean francez trecut de 60 de ani, originar din Corsica, care se află acum în atenția anchetatorilor elvețieni după incendiul izbucnit la clubul Le Constellation.

În noaptea de 1 ianuarie, clienții au rămas blocați în interior după ce sticle de șampanie prevăzute cu artificii au aprins tavanul localului.

Patronul clubului din Elveția are probleme cu legea

Potrivit publicației franceze Le Parisien, nu este prima oară când Moretti are probleme cu legea. Jurnaliștii au dezvăluit că acesta a fost implicat în dosare de proxenetism încă de acum 20 de ani, dar și în cazuri de fraudă, răpire și lipsire de libertate. Pentru unele dintre aceste fapte, se pare că Moretti a executat pedepse cu închisoarea în regiunea Savoie.

Informațiile sunt confirmate și de postul belgian de radio RTL, care citează surse judiciare și menționează un „istoric penal complex”, incompatibil cu imaginea luxoasă a clubului frecventat de turiștii și tinerii veniți la petrecere.

Jacques Moretti și soția lui, Jessica, sunt coproprietari ai clubului din 2015. Deși el nu se afla în local în momentul incendiului, aceasta a suferit arsuri la nivelul brațelor. Până în prezent, niciunul dintre ei nu a fost pus oficial sub acuzare, însă procurorii elvețieni analizează deschiderea unui dosar pentru incendiere din neglijență și omor din culpă. Autoritățile susțin că focul ar fi pornit de la artificiile montate în sticlele de șampanie, ținute prea aproape de tavan, ceea ce a dus la o ardere extrem de rapidă. Pe lângă cei 40 de morți, peste 100 de persoane au fost rănite, iar ancheta vizează și respectarea normelor de siguranță, în contextul în care localul a fost inspectat de doar trei ori în ultimii zece ani. Moretti continuă să susțină că clubul funcționa conform legii și că toate regulile de securitate au fost respectate. Între timp, pentru familiile victimelor, fiecare nou detaliu apărut nu face decât să adâncească sentimentul de revoltă, într-o tragedie care ridică tot mai multe semne de întrebare.

